نهال كاري700 هكتار از اراضي شرق تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس حسين باقري با اشاره به تحويل 700 هكتار زمين از سوي شهرداري منطقه 14 گفت: عمليات نهال كاري از اسفند ماه سال جاري آغاز مي شود.

وي همچنين به ايجاد مجموعه حيات وحش در اين اراضي اشاره كرد و گفت: قصد داريم در يك برنامه دراز مدت با هدف ايجاد فضاي جنگلي شهري ، مجموعه حيات وحش را در اين فضاي جنگل كاري شده در نظر گرفته ايم.

باقري در خصوص سرانه فضاي سبز شهروندان منطقه 14 اظهار داشت: سرانه فضاي سبز شهري منطقه حدود 5 متر مربع است ، اما با در نظر گرفتن فضاهاي حاشيه اي منطقه اين عدد به 27 متر مربع مي رسد كه سرانه ايده آلي به نظر مي رسد.

شهردار منطقه 14 به بهره برداري از 14 پروژه عمراني ، خدماتي و فرهنگي اشاره كرد و گفت: با اعتباري حدود يك ميليارد تومان توانسته ايم پروژه هايي را كه نياز مردم منطقه بوده و داراي اولويت هستند به بهره برداري برسانيم.

وي افتتاح دارالعلوم دكتر معين در محله 400 دستگاه تهران را يكي از پروژه هاي فرهنگي مهم بر شمرد و افزود: در اين مركز كتابخانه تخصصي براي محققان و افراد اهل مطالعه راه اندازي كرده ايم.

باقري به روكش آسفالت خيابانها، بازسازي مسيل ابوذر، احداث دوربرگردان، بوستان روشندلان و پل عابر پياده به عنوان بخشي از مجموعه هاي مورد نظر اشاره كرد و گفت: تعريض خيابان پيروزي يكي از اولويت هاي اصلي و برنامه هاي شهرداري منطقه 14 و 13 است كه به صورت مشترك آن را دنبال مي كنيم.

شهردار منطقه 14 توضيح داد: يكي از مشكلات مردم شرق تهران ترافيك مي باشد كه با اجراي اين طرح بخش قابل توجهي از بار ترافيكي اين محدوده سبك خواهد شد.