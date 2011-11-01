به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو حیدری، مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال گفت: متاسفانه در بازی اخیر با مس سرچشمه مصدوم شدم. امروز پس از عکسبرداری مشخص شد که متاسفانه زردپی پای من چند سانتیمتر پاره شده است.

این بازیکن ملی پوش که با سایت باشگاه استقلال گفتگو می کرد، افزود: به این ترتیب چهار هفته دور از میادین هستم و نمی توانم تیم ملی را در دو مسابقه آتی با بحرین و اندونزی همراهی کنم.

تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار با بحرین و اندونزی در هفته‌های چهارم و پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 از امروز سه شنبه آغاز می شود.