دارایی قم رتبه اول طرح رضایت سنجی مردم را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صدر الدین موسوی اعلام کرد: سازمان امور اقتصادی و دارایی قم در سال جاری موفق به کسب رتبه اول در بحث سنجش رضایت مردم از خدمات در بین دستگاهای اجرایی استان شده است.
وی در ادامه شرط بقا و دوام هر سازمان را داشتن روابط پویا، عمیق و موثر با مراجعهکنندگان دانست و افزود: براساس فرمایشات و تاکید مقام معظم رهبری بر شفاف سازی وآگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری و با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحیح، یکی از وظایف اصلی این سازمان ایجاد ساز و کار مناسب جهت اجرای کامل برنامههای مربوط به ارتقاء و حفظ کرامت ارباب رجوع است.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی قم با تأکید بر طرح تکریم ارباب رجوع افزود: آشنا نمودن مردم با حقوق و تکالیف خود به طرق مختلف، استاندارد سازی خدمات از طریق مستند و شفاف سازی و اصلاح وبازنگری فرآیندها ازجمله موارد مهم تکریم ارباب رجوع است.
وی بر تهیه و اجرا و نهادینه نمودن منشور اخلاقی سازمانها تاکید کرد و گفت: باید با ایجاد پایگاههای ارائه خدمات و حرکت به سوی الکترونیکی نمودن خدمات با تاکید بر تکمیل پورتال سازمان و انجام نظر سنجی از مراجعان و استفاده از نتایج حاصله جهت رشد و بهبود امور، درصدد ارتقای دستگاههای اجرایی استان و جلب رضایتمندی بیشتر مردم باشیم.
موسوی در پایان اظهار داشت: تمامی کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی قم، برخورد مناسب وتکریم ارباب رجوع را از وظایف اصلی خود دانسته و از هیچ کوششی در خدمت رسانی به مراجعان دریغ نمیکنند.
