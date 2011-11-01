به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه شهرستان زاهدان ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده معظم شهیدان محمود و حسین اکبریان با اشاره به مقام و جایگاه بالای شهدا نزد خداوند از آنان به عنوان الگوهای موثر در بین جوانان و نوجوانان نام برد و اظهار داشت: سازمان بسیج دانش آموزی سپاه زاهدان در نظر دارد با شناسایی شهدا دانش آموز در سطح شهرستان مستند و فیلم نامه زندگانی این بزرگ مردان انقلاب را در راستای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار وشهادت و انتقال آن به نسل های آینده انقلاب، تهیه نماید.

حبیب حاجی حسینی با اشاره به اینکه افراد جامعه میراث دار خون شهدا هستند، گفت: محمود و حسین اکبریان از دانش آموزان فعال در دبیرستان امام خمینی (ره) شهرستان زاهدان بودند که با حضور در جبهه های حق علیه باطل به فیض شهادت نائل آمدند.

شهید محمود اکبریان در عملیات کربلای پنج منطقه شلمچه در تاریخ 20 تیر ماه 1367 و شهید حسین اکبریان نیز در عملیات والفجر چهار منطقه مریوان در تاریخ سوم آبان ماه 1367 به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

در پایان این دیدار از خانواده معظم این شهیدان تجلیل و هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.