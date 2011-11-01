به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی استیضاح وزیر اقتصاد، بعد از دفاع رئیس جمهور از وزیر ، علی لاریجانی رئیس مجلس در مخالفت با استیضاح و به عنوان مدافع وزیر نطق کرد.

وی در ابتدای سخنان خود خطاب به نمایندگان گفت : با توجه به شرایطی که در مجلس وجود دارد و مختصر عقلی که باقی مانده است ، تعجب شما ( از نطق دفاع ) به جا است .

وی در این نطق به بیان جزئیاتی از گفتگوی خود با رئیس جمهور در جلسه سران قوا درباره اختلاس و وضعیت وزیر اقتصاد پرداخت.

متن کامل سخنان لاریجانی متعاقبا منتشر می شود .