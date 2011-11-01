پیشگیری تنها راهکار کنترل تب کریمه کنگو است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصدیق فاروقی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند، با اشاره به اینکه هیچ گونه علائم بیماری در دام زنده مشاهده نمی شود، اظهار داشت: تنها راه کنترل و مقابله با این بیماری آموزش و پیشگیری است.

وی اضافه کرد: به دلیل در پیش بودن بازگشت حجاج و ایام محرم مردم رسومات خاصی داشته و به جهت افزایش تماس مردم با دام در این ایام، بیماری تب کریمه کنگو نیازمند اندیشیدن تمهیدات ویژه از سوی مسئولان ست.

فاروقی عامل بیماری تب کریمه کنگو را ویروس دانست و گفت: این بیماری از انواع بیماری های مشترک بین انسان و دام است.

وی به راه های انتقال این بیماری به انسان اشاره کرد و اظهار داشت: گزش کنه آلوده، تماس با لاشه حیوان، خون و یا ترشحات دام و تماس با خون و بافت های بیمار مبتلا از جمله راه های انتقال این بیماری است.

به گفته وی گوسفند، گاو، شترمرغ و شتر از جمله دام هایی هستند که می توانند مخزن بیماری باشند.

فاروقی با اشاره به اینکه فوت انسان بر اثر خونریزی بیش از حد از یک عضو رخ می دهد، افزود: این بیماری در صورت تشخیص به موقع در مراحل اولیه قابل درمان است.

وی با اشاره به اینکه 50 الی 200 مورد از این بیماری سالانه در کشور کشف می شود، عنوان کرد: در استانهای غربی و سیستان به دلیل وجود دام زیاد این بیماری شایع تر است.

فاروقی به راه های پیشگیری از بیماری اشاره کرد و ادامه داد: جداکردن فضای دام از انسان، ذبح دام در محدوه مشخص و زیرنظارت دامپزشکی و آگاهی دادن به مردم و خورد کردن گوشت با استفاده از دستکش و عینک از جمله این موارد هستند.

مسئول واحد بیماری های مرکز بهداشت بیرجند در پایان با اشاره به اینکه برای انجام هر تزریق حیوان گزیدگی 450 هزار تومان هزینه می شود، یادآور شد: هفته ای سه الی چهار مورد حیوان گزیدگی در شهرستان رخ می دهد که نیازمند درمان هستند.

رئیس دامپزشکی شهرستان بیرجند، نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه مردم مراقب سوء استفاده دلالان باشند، اظهار داشت: یک عده افراد سودجو با انجام تبلیغات سعی بر تشویش اذهان عمومی کرده و با شایع کردن اینکه گوشت قصابی ها دچار مشکلات بهداشتی است، به دنبال منافع خود هستند که مردم باید مراقب این افراد باشند.

سعید افتخاری تاکید کرد: مردم جهت افزایش سطح سلامت خود و جامعه باید گوشت مورد نیاز خود را از قصابی های مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.

وی با اشاره به در پیش بودن عید قربان و ذبح دام در منازل، اظهار داشت: حتی الامکان گوشت دام تازه باید 12 الی 24 ساعت جهت از بین رفتن ویروس بیماری در یخچال نگهداری شود.

وی بر فرهنگ سازی استفاده از گوشت کشتارگاه ها در بین مردم تاکید کرد و گفت: به دلیل وجود فرهنگی غلط در بین مردم جهت تهیه گوشت مورد نیاز از روستاهای اطراف، باید اطلاع رسانی شده و به مردم هشدار داده شود تااز گوشت کشتارگاه استفاده کنند.

دامپزشکی شهرستان بیرجند، یادآور شد: با توجه به تبادلات دامی و مرز های جغرافیایی مشترک و قاچاق دام در استان و اینکه سال های اخیر مواردی از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو مشاهده شده برای همکاری، مراقبت و کنترل و برای ارتقاء سطح سلامت مردم باید اطلاع رسانی جامع انجام شود.