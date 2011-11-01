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۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

در گفتگویی عنوان شد؛

دفاع مقامات تایلند از عملکرد امداد رسانی/ اعتراض حاشیه نشینان به تصمیم دولت

دفاع مقامات تایلند از عملکرد امداد رسانی/ اعتراض حاشیه نشینان به تصمیم دولت

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرقی آسیا: در پی بروز نارضایتی ها و اعتراض مردم بانکوک به کمبود خدمات امدادی برای سیل زدگان، مقامات تایلندی از عملکرد امدادرسانی خود دفاع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا ، اگر چه هنوز نواحی داخلی پایتخت تایلند خشک مانده است اما اوضاع در حاشیه شهر بحرانی است و ساکنین این مناطق با برپایی اعتراضاتی مدعی هستند که خانه های آنها قربانی سیاست دولت جهت حفظ مناطق مرکزی شهر شده است.

فرماندار بانکوک در گفتگویی تلویزیونی در پاسخ به معترضان گفت: من هم مانند بقیه سیاستمداران منتخب، به مردم علاقه دارم اما در برخی موارد باید برای حفظ منافع اکثریت سخت گیری کرد.
 
"سوکومباند پاریباترا" افزود: اگر مانع از گسترش سیل نمی شدیم چندین ناحیه شهر ازجمله منطقه صنعتی بانکوک در معرض خطر قرار می گرفت.
 
براساس آخرین گزارش ها آمار کشته شدگان سیل اخیر درتایلند که بیش از 2 ماه بیشتر استانهای این کشور را تحت تاثیر قرار داده به بیش از 380 نفر رسیده است.
کد مطلب 1449655

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