به گزارش خبرنگار مهر، علی سالارکیا ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی افزود: کمیته امداد به اهمیت امر اشتغالزایی توجه ویژه ای دارد و فعالیتهای مربوطه را انجام می دهد.

وی ادامه داد: در نظر گرفتن سهمیه اشتغال برای کمیته امداد استان البرز با توجه به این امر انجام شده و تحقق کامل این سهمیه دنبال می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز اضافه کرد: در خصوص تحقق سهمیه یادشده، حدود 80 درصد کار انجام شده و تحقق باقیمانده امور نیز دنبال خواهد شد.

این مسئول گفت: کمیته امداد در زمینه اشتغالزایی برای افراد تحت پوشش و در مواردی برای افراد نیازمند غیرتحت پوشش فعالیتهایی انجام می دهد که این امر از ممهترین اهداف کمیته امداد است.

بررسی انجام می شود تا ببینم تسهیلات ارائه شده اند یا خیر

سالارکیا افزود: پس از ایجاد فرصتهای شغلی و معرفی به بانک، بررسی های لازم انجام می شود تا ببینیم که افراد توانسته اند تسهیلات مربوطه را دریافت کنند یا خیر.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز بیان کرد: کمیته امداد در خصوص ضمانت نیز در مواری تا جایی که بتواند همکاری می کند تا افراد بتوانند تسهیلات مورد نیاز را با سهولت بیشتری دریافت کنند.

این مسئول اضافه کرد: اجرای برنامه های فرهنگی از دیگر فعالیتهای کمیته امداد است که از میان آنها می توان به فعالیتهای قرآنی اشاره کرد.

وی عنوان کرد: اجرای طرح صراط قرآنی از بخشهای این فعالیتها است ضمن اینکه این طرح برای پرسنل نیز انجام شده است.

در خصوص تعداد حامیان جذب شده جایگاه خوبی داریم

مدیرکل کمیته امداد استان البرز اضافه کرد: این نهاد در زمینه جذب حامی، فعالیتهای خوبی انجام داده و توانسته ایم در زمینه تعداد حامیان جذب شده، جایگاه خوبی کسب کنیم.

این مسئول گفت: جذب حامی از مهمترین فعالیتهای کمیته امداد است و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.

سالارکیا افزود: جذب حامی موجب کاهش مشکلات نیازمند و افزایش خدمات رسانی کمیته امداد می شود که این امر، اهمیت فراوانی دارد.