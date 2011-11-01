به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش بر اساس رمان "مردن برای خفتن" نوشته رابرت گودارد توسط محسن قصابیان اقتباس و تنظیم رادیویی شده است و داستان آن درباره مردی است که در انگلستان ناپدید شده و دوست او به درخواست خانواده‌اش به جستجویش می‌رود.

این نمایش با هنرمندی بازیگرانی چون رضا عمرانی ، احمد شمس آصف ، سعیده فرضی، فریبا طاهری ، شمسی فضل اللهی ، اسماعیل بختیاری، مهرداد عشقیان ، احمد ایرانیخواه، مهین نثری، سلمان خطی ، عباس وفایی ،عباس توفیقی، توران مهرزاد، صمد پل سنگی، امیر بختیاری، مهدی طهماسبی، احمد گنجی، صدیقه کیانفر، بهرام سروری نژاد ، مجید حمزه و بهرام ابراهیمی تولید شد.

عوامل این نمایش که به زودی از شبکه رادیویی نمایش پخش خواهد شد، عبارتند از تهیه کننده: محمد مهاجر، صدابردار: رضا طاهری، افکتور: محمدرضا قبادی فر، سردبیر : نادر برهانی مرند.