به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی فتح الله امروز در غرفه مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها حضور یافت و درباره آخرین طرح های مطالعاتی در دست انجام درباره طرح هدفمندی یارانه ها توضیح داد.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بعد از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی بحث پژوهش های راهبردی در این زمینه ضروری تر شده است و ما هم به عنوان بازوی مطالعاتی وزارتخانه جدیدالتاسیس طرح های جدیدی در دست انجام داریم.

فتح الله افزود: طرح هایی از قبیل نهضت کاهش قیمت تمام شده، ‌آمایش تجاری، مدیریت واردات و اصلاح شبکه های کسب و کار و نظام تولید و عرضه محصولات از جمله طرح های در دست موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه با اشاره به تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر حوزه صنعت گفت: کار مهمی که ما در این زمینه انجام داده ایم کمک به توانمندسازی بنگاه ها است و اینکه چکار کنیم بنگاه های موجود زودتر از موعد به سوددهی برسند.

فتح الله گفت: از جمله طرح های در دست اقدام وزارتخانه جدید التاسیس کمک به بالا رفتن سطح مهارت های مدیریتی، فناوری تکنولوژیک است که با اجرای آنها قطعا از آسیب های احتمالی ناشی از حذف یارانه ها به واحدهای صنعتی کاسته خواهد شد.