رانندگان تاكسي براي بيمه شدن تا پايان سال صبر كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران سيد جمال هاشمي عرب با بيان اين مطلب افزود : طرح بيمه رانندگان تاكسي به صورت لايحه توسط وزير رفاه ارائه و علاوه بر تصويب در كميسيونهاي فني و زيربنايي دولت در شور اول مجلس نيز به تصويب رسيده است كه اميدواريم با همت و انگيزه اي كه در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه وجود دارد تمام تاكسيرانهاي درون شهري و برون شهري كشور و خودروي داراي پلاك عمومي از جمله وانت بارها ، ميني بوس ها ، تا پايان سال مشمول قانون تامين اجتماعي قرار بگيرند .

وي تصريح كرد : با تصويب اين طرح بخشي از آرزوي قشر رانندگان تاكسي جامه عمل به خود پوشيده و مطمئنا تحقق اين امر رانندگان تاكسي را به رعايت هر چه بيشتر آيين نامه سازمان تاكسيراني و عدم تخلف از سوي آنها ترغيب خواهد كرد .