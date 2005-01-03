  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۴۳

مدير عامل سازمان تاكسيراني تاكيد كرد :

رانندگان تاكسي براي بيمه شدن تا پايان سال صبر كنند

مدير عامل سازمان تاكسيراني اظهار اميدواري كرد : تكليف بيمه تامين اجتماعي رانندگان تاكسي تا پايان امسال روشن خواهد شد .

 به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران سيد جمال هاشمي عرب با بيان اين مطلب افزود : طرح بيمه رانندگان تاكسي به صورت لايحه توسط وزير رفاه  ارائه و علاوه بر تصويب در كميسيونهاي فني و زيربنايي دولت در شور اول مجلس نيز به تصويب رسيده است كه اميدواريم با همت و انگيزه اي كه در مجلس شوراي اسلامي  در اين زمينه  وجود دارد تمام تاكسيرانهاي  درون شهري و برون شهري كشور و خودروي داراي پلاك عمومي از جمله  وانت بارها ، ميني بوس ها ، تا پايان سال مشمول قانون تامين اجتماعي قرار بگيرند .

وي تصريح كرد : با تصويب اين طرح بخشي از آرزوي قشر رانندگان تاكسي جامه عمل به خود پوشيده و مطمئنا تحقق اين امر رانندگان تاكسي را به رعايت هر چه بيشتر آيين نامه سازمان تاكسيراني و عدم تخلف از سوي آنها ترغيب خواهد كرد . 

کد مطلب 144967

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها