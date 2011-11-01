بازدیدکنندگان برج میلاد بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تفاهمنامه ای که برج میلاد با شرکت سهامی بیمه ایران منعقد کرده است تمامی مهمانان، بازدیدکنندگان و کارکنان برج میلاد در برابر حوادث غیرمترقبه طبیعی و یا غیرطبیعی بیمه می شوند.

براساس قرارداد منعقده بین بیمه ایران و برج میلاد، بلندترین سازه ایران و نماد پایتخت، با سرمایه ای بالغ بر 500 میلیارد تومان تحت پوشش خدمات بیمه ای بیمه ایران قرار گرفت.

پوششهای بیمه ای برج میلاد تهران به چهاردسته بیمه مهندسی تمام خطر مقاطعه کاری و نصب، بیمه مهندسی سازه های تکمیل شده ساختمانی، بیمه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان و بیمه مسوولیت اشخاص ثالث و پارکینگ می شود.

برج میلاد که نتیجه تلاش مهندسان و متخصصان ایرانی است، با کاربریهای خاص و چند منظوره در جهت ارتقای خدمات مختلف از جمله گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد و توسعه یافته است.

این مجموعه با پیوند طراحی نوین و ایرانی ـ اسلامی به عنوان نماد نوین تهران بزرگ است درمرکز ارتباطات بین المللی تهران برج میلاد، مرکز همایشهای بین المللی، هتل پنج ستاره و مرکز تجارت جهانی قرارگرفته است که مهمترین بخش آن برج میلاد است که همه روزه میزبان تعداد زیادی ازگردشگران داخلی و خارجی است که از این برج زیبا دیدن و ازخدمات متنوع آن بهره مند می‌شوند که تماما تحت پوشش بیمه ایران قرارر گرفته است.