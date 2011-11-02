دو مورد از 13 پروژه همایش سرمایه گذاری تبریز مراجعه نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در حاشیه جلسه بررسی وضعیت تفاهم‌نامه‌های امضا شده در سومین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان شرقی به تشریح پروژه‌های این سازمان در همایش مذکور پرداخت و گفت: 13 تفاهم‌نامه در زمینه های متنوع توسط این سازمان با سرمایه گذاران بخش خصوصی امضا شده بود که از این تعداد پنج طرح در حال اجرا است.

محمدی گفت: تله‌کابین کلیبر، مجتمع گردشگری در محور تبریز ، بستان‌آباد، فاز دوم طرح توسعه گردشگری در مجتمع گردشگری قلعه دره سی و مجتمع چند منظوره جزیره اسلامی از جمله طرح‌های در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: مجتمع چند منظوره جزیره اسلامی در 220 هکتار و با مشارکت طرف ترکیه‌ای احداث خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی ادامه داد: مجتمع تفریحی اقامتی در شهرستان ورزقان در کنار پروژه‌های دیگر مورد توجه این سازمان قرار دارد که با سرمایه‌گذاران عقد قرارداد شده است.

سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی، روزهای چهار و پنج تیر ماه در تبریز برگزار شد.

در این همایش تخصصی که با حضور بیش از 250 نفر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار شده بود ، تعداد 170 بسته سرمایه گذاری در زمینه های احداث مجتمع های بین راهی، مناطق نمونه گردشگری، ایجاد اماکن اقامتی، ایجاد کارگاه های صنایع دستی با برآورد سرمایه گذاری بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان در پانل تخصصی گردشگری ارائه شد که از این تعداد 13 تفاهم نامه به امضا رسید.