بررسي وضعيت اسكله هاي مجاز و غير مجاز در خوزستان

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" از خوزستان، با حضور يك هياتي از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به سرپرستي سردار يعقوبي دبير اجرايي اين ستاد در استان خوزستان قرار است در جلسه اي بين اين هيات و استاندار و مسئولان ذي ربط اين استان وضعيت اسكلهاي موجود و همچنين مسايل مربوط به قاچاق كالا بررسي شود.

بنابراين گزارش، اين هيات سپس براي بررسي اسكله هاي بنادر آبادان و خرمشهر و همچنين اروند كنار وارد اين مناطق خواهند شد.

اين گزارش مي افزايد: هيات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را يك هواپيماي چارتر از تهران به اهواز آورده است .





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