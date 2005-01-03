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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۲۸

با حضور هياتي از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز صورت مي گيرد:

بررسي وضعيت اسكله هاي مجاز و غير مجاز در خوزستان

بررسي وضعيت اسكله هاي مجاز و غير مجاز در خوزستان

با حضور هياتي از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز وضعيت اسكله هاي مجاز و غير مجاز در استان خوزستان بررسي مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" از خوزستان،  با حضور يك هياتي از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به سرپرستي سردار يعقوبي دبير اجرايي اين ستاد در استان خوزستان قرار است در جلسه اي بين اين هيات و استاندار و مسئولان ذي ربط اين استان وضعيت اسكلهاي موجود و همچنين مسايل مربوط به قاچاق كالا بررسي شود.
بنابراين گزارش، اين هيات سپس براي بررسي اسكله هاي بنادر آبادان و خرمشهر و همچنين اروند كنار وارد اين مناطق خواهند شد.
اين گزارش مي افزايد: هيات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را يك هواپيماي چارتر از تهران به اهواز آورده است .

کد مطلب 144969

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