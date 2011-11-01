به گزارش خبرگزاری مهر، رضا غلامی در چهارمین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان افزود: باید ظرفیتهای مالیاتی پنهان برخی از مشاغل از جمله پزشکان، داروخانه ها، مهندسان، بنگاهها و نمایشگاهها شناسایی شوند.

به گفته وی میزان وصولی درآمدها و درصدد تحقق آن در هر یک از دستگاههای اجرایی اعلام و علت عدم تحقق آن و پیگیری موضوع ازسوی آنها خواسته شود.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان با اشاره به برقراری رابطه تخصیص دستگاههای اجرایی متناسب با وصول درآمدها تصریح کرد: باید علاوه بر موارد فوق الذکر فرارهای مالیاتی نیز بیش از گذشته مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گلستان نیز در این جلسه با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استانها به تشریح وظایف کارگروه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان پرداخت و اظهار داشت: این کارگروه به دلیل اهمیت درآمد و تجهیز منابع و نیز تامین منابع مالی بودجه در استانها تشکیل شده است.

اسماعیل مهدوی نیا با اشاره به وضعیت درآمد استان در هفت ماهه سال جاری به تشریح عملکرد منابع عمومی بودجه پرداخت و تصریح کرد: درآمدهای عمومی استان شامل مالیات و سایر درآمدها از قبیل درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت، خدمات و فروش کالا، جرائم و خسارات می شود.