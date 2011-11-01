به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که عنوان شده بود این مسابقات با حضور هشت تیم در 2 گروه چهار تیمی برگزار می شود، امروز سه شنبه و در جریان جلسه هماهنگی این مسابقات تعداد تیمها به 10 افزایش یافت و گاز و پیشگامان آسانسور مازندران به جمع هشت تیم دیگر اضافه شدند.
جلسه هماهنگی رقابتهای کشتی آزاد لیگ برتر باشگاههای کشور ظهر امروز سه شنبه با حضور محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی، جمعی از مسئولان فدراسیون و نمایندگان تیمهای حاضر برگزار شد و 10 تیم حاضر در مسابقات در 2 گروه تقسیم شدند.
در گروه A تیمهای خونه به خونه بابل، نفت تهران، آبفای زنجان، شهرداری ملایر و پیشگامان آسانسور مازندران و در گروه B تیمهای ثامنالحجج خراسان رضوی، سایپای شمال، نیروی زمینی ارتش، تله کابین گنجنامه همدان و گاز مازندران قرار گرفتند.
این مسابقات از روز دوشنبه 16 آبانماه و پس از اذان مغرب آغاز میشود.
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