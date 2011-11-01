افتتاح 45 هزار واحد مسکونی مهر از هفته آینده در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان تهران اظهار داشت: افتتاح پروژه های مسکن مهر استان تهران از هفته آینده با حضور مسئولان کشوری و استانی آغاز می شود.

جدول افتتاح مرحله به مرحله مسکن مهر تهیه می شود

وی افزود: در آخرین رایزنیهایی که در خصوص نحوه تحویل مسکن مهر به افراد فاقد خانه صورت گرفت، بنا شد جدول مرحله به مرحله افتتاح پروژه های مسکن مهر در استان تهیه و در اختیار رسانه ها قرار داده شود تا از هفته آینده تا پایان سال 45 هزار واحد مسکونی استان تهران به تدریج افتتاح شود.

این مسئول گفت: عملکرد دستگاههای اجرایی استان تهران در زمینه مسکن مهر قابل قبول است و تمامی پروژه های مسکن مهر آب، برق، گاز و تلفن دارند و یا این اقدامات در حال اجراست.

نبود زیرساختهای اساسی در مسکن مهر صحت ندارد

وی با تأکید بر اینکه در استان تهران هیچ پروژه ای که آب، برق، گاز و تلفن نداشته باشد، تحویل داده نشده، ادامه داد: نبود زیرساختهای اساسی در پروژه های مسکن مهر و توقف عملیات آن صحت ندارد.

تمدن عنوان کرد: برای افتتاح پروژه های مسکن مهر باید تمامی شرایط لازم فراهم شده باشد.