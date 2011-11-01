  1. استانها
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

تمدن:

افتتاح 45 هزار واحد مسکونی مهر از هفته آینده در استان تهران

تهران - خبرگزاری مهر: استاندار تهران از افتتاح تدریجی 45 هزار واحد مسکونی مهر از هفته آینده تا پایان سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان تهران اظهار داشت: افتتاح پروژه های مسکن مهر استان تهران از هفته آینده با حضور مسئولان کشوری و استانی آغاز می شود.

جدول افتتاح مرحله به مرحله مسکن مهر تهیه می شود

وی افزود: در آخرین رایزنیهایی که در خصوص نحوه تحویل مسکن مهر به افراد فاقد خانه صورت گرفت، بنا شد جدول مرحله به مرحله افتتاح پروژه های مسکن مهر در استان  تهیه و در اختیار رسانه ها قرار داده شود تا از هفته آینده تا پایان سال 45 هزار واحد مسکونی استان تهران به تدریج افتتاح شود.

این مسئول گفت: عملکرد دستگاههای اجرایی استان تهران در زمینه مسکن مهر قابل قبول است و تمامی پروژه های مسکن مهر آب، برق، گاز و تلفن دارند و یا این اقدامات در حال اجراست.

نبود زیرساختهای اساسی در مسکن مهر صحت ندارد

وی با تأکید بر اینکه در استان تهران هیچ پروژه ای که آب، برق، گاز و تلفن نداشته باشد، تحویل داده نشده، ادامه داد: نبود زیرساختهای اساسی در پروژه های مسکن مهر و توقف عملیات آن صحت ندارد.

تمدن عنوان کرد: برای افتتاح پروژه های مسکن مهر باید تمامی شرایط لازم فراهم شده باشد.

