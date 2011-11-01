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۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

در روز عید قربان؛

استقرار 16 ایستگاه عرضه بهداشتی دام در تهران

استقرار 16 ایستگاه عرضه بهداشتی دام در تهران

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، از استقرار 16 ایستگاه عرضه دام زنده در سطح شهر در روز عید سعید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی در نشست شورای معاونین اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: شهرداری تهران به منظور تامین سلامت شهروندان، بزرگداشت عید سعید قربان و اجرای آداب صحیح ضبح دام همچنین عرضه بهداشتی دام برای سومین سال متوالی در روزهای عرفه و عید سعید قربان اقدام به استقرار ایستگاههای عرضه دام زنده در سطح شهر تهران خواهد کرد.

وی گفت: امسال تعداد ایستگاههای عرضه دام از 10 ایستگاه به 16 ایستگاه افزایش یافته و امکان عرضه 30 هزار دام در این ایستگاهها فراهم شده است. دامهای عرضه شده در این اماکن توسط دامپزشکان قبل از فروش و ذبح معاینه می شوند.

صفایی از برگزاری سامانه های نشاط در ایستگاههای عرضه دام خبر داد و افزود: به منظور تامین فضایی شاد و مفرح برای خانواده ها در روز عرفه و عید سعید قربان همچنین جلوگیری از حضور کودکان هنگام ذبح دام سامانه های نشاط با محوریت اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و مذهبی برگزار خواهند شد.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با اشاره به سنت پسندیده اعطای نذورات عید سعید قربان به نهادهای خیریه ادامه داد: نمایندگان سازمانها و نهادهای خیریه به منظور دریافت نذورات شهروندان در تمامی ایستگاههای مذکور حضور خواهند داشت. همچنین در راستای رفاه حال شهروندان و جلوگیری از اتلاف وقت آنها تدبیری اتخاذ شده است تا شهروندان بتوانند با تماس با شماره تلفن 55050000 دام زنده و یا ذبح شده را درب منزل تحویل گیرند.

وی تصریح کرد: جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، نظارت بر توزین و قیمت مناسب دام، ذبح مجاز و بهداشتی دام همچنین رعایت تناسب مکان و نحوه فروش دام با فرهنگ شهری از مهمترین اهداف راه اندازی ایستگاه های عرضه دام در روزهای عرفه و قربان به شمار می آیند.

کد مطلب 1449706

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