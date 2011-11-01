استقرار 16 ایستگاه عرضه بهداشتی دام در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی در نشست شورای معاونین اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: شهرداری تهران به منظور تامین سلامت شهروندان، بزرگداشت عید سعید قربان و اجرای آداب صحیح ضبح دام همچنین عرضه بهداشتی دام برای سومین سال متوالی در روزهای عرفه و عید سعید قربان اقدام به استقرار ایستگاههای عرضه دام زنده در سطح شهر تهران خواهد کرد.

وی گفت: امسال تعداد ایستگاههای عرضه دام از 10 ایستگاه به 16 ایستگاه افزایش یافته و امکان عرضه 30 هزار دام در این ایستگاهها فراهم شده است. دامهای عرضه شده در این اماکن توسط دامپزشکان قبل از فروش و ذبح معاینه می شوند.

صفایی از برگزاری سامانه های نشاط در ایستگاههای عرضه دام خبر داد و افزود: به منظور تامین فضایی شاد و مفرح برای خانواده ها در روز عرفه و عید سعید قربان همچنین جلوگیری از حضور کودکان هنگام ذبح دام سامانه های نشاط با محوریت اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و مذهبی برگزار خواهند شد.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با اشاره به سنت پسندیده اعطای نذورات عید سعید قربان به نهادهای خیریه ادامه داد: نمایندگان سازمانها و نهادهای خیریه به منظور دریافت نذورات شهروندان در تمامی ایستگاههای مذکور حضور خواهند داشت. همچنین در راستای رفاه حال شهروندان و جلوگیری از اتلاف وقت آنها تدبیری اتخاذ شده است تا شهروندان بتوانند با تماس با شماره تلفن 55050000 دام زنده و یا ذبح شده را درب منزل تحویل گیرند.

وی تصریح کرد: جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، نظارت بر توزین و قیمت مناسب دام، ذبح مجاز و بهداشتی دام همچنین رعایت تناسب مکان و نحوه فروش دام با فرهنگ شهری از مهمترین اهداف راه اندازی ایستگاه های عرضه دام در روزهای عرفه و قربان به شمار می آیند.