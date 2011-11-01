رشد 20 درصدی تولید آبزیان در دریاچه پشت سد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل غفاری ظهر سه شنبه در همایش بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان با شرکت 19 استان ساحلی و غیر ساحلی کشور در شهرستان پلدشت برگزار شد افزود: دریاچه پشت سد ارس در استان آذربایجان غربی بزرگترین منبع آبی است که در سال جاری پیش بینی می شود بیش از سه هزار تن انواع آبزی از آن صید شود که نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد خواهد داشت.

سرپرست مدیریت شیلات آذربایجان غربی نیزدر این همایش گفت: توسعه و افزایش فرآورده های شیلاتی با رویکرد تغییر فرهنگ مصرف و همچنین توسعه پایدار آبزی پروری از اولویت های مدیریت شیلات و آبزیان استان است.

رحمان وهاب زاده افزود: بهبود روشهای عرضه آبزیان و فراهم سازی دسترسی آسان مردم به این محصول ارزشمند در طول سال با ایجاد مراکز و بازارچه های عرضه بهداشتی محصول در نقاط پر تردد انجام شده و در حال گسترش است.

هماهنگی های لازم برای بهینه سازی بازار با مراکز تصمیم ساز و فراهم کردن زمینه صادرات آبزیان به کشورهای دیگر، افزایش یارانه حامل های انرژی برای کاهش هزینه ها و برگزاری دوره های آموزش پخت آبزیان از جمله مهمترین اهداف این همایش بود.

بر اساس اعلام مصرف سرانه ماهی در ایران 8.5 کیلوگرم و مصرف سرانه جهانی آن 16.7 کیلو گرم و در کشورهای پیشرفته 25 کیلوگرم می باشد و پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم میانگین مصرف سرانه ماهی در کشور به 10 کیلوگرم برسد.