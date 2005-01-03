آتش نشاني تهران روزانه 3 هزار مزاحم تلفني دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس احمد ضيايي گفت : بر اساس گزارشي كه آبان ماه سال گذشته تهيه شد روزانه 5 هزار تماس تلفني با آتش نشاني برقرار مي شد.

وي با اذعان به اين مساله كه اين امر در مقايسه با متوسط تعداد 50 حريق واقعي كه روزانه در تهران به وقوع مي پيوندد، متناقض بوده و حكايت از اين واقعيت دارد كه چه تعداد تماس تلفني بيهوده با مركز داشته ايم، افزود: خوشبختانه با اطلاع رساني هايي كه در اين زمينه انجام شد امسال تعداد مزاحمان تلفني به 3 هزار نفر كاهش يافته است.

مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران به لزوم تبليغ و اطلاع رساني پيرامون شماره 125 اشاره و تصريح كرد : متاسفانه هنوز هم برخي از شهروندان نمي دانند كه در هنگام بروز حريق و يا حادثه بايد با شماره 125 تماس بگيرند كه اين امر ضرورت اطلاع رساني هاي بيشتر در اين زمينه را آشكار مي سازد.

وي با تاكيد بر رفع معضل مزاحمت هاي تلفني براي سازمان هايي همچون آتش نشاني و اورژانس ، تحقق اين امر را نيازمند فرهنگ سازي و اطلاع رساني بيشتر به منظور ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به خصوص كودكان و نوجوانان از طريق رسانه هاي جمعي دانست.

ضيايي اظهار داشت : شايد فردي كه فقط با قصد پر كردن وقت خود شماره 125 آتش نشاني را مي گيرد، اگر حتي براي لحظه اي هم كه شده به اين موضوع مي انديشيد كه ممكن است در لحظه اي كه اكيپ ما براي امداد رساني و اطفاي حريق عازم محل مي شود ، در همان لحظه تعداد ديگري از شهروندان در يك حريق واقعي گرفتار شده و نيازمند ياري و كمك ماموران آتش نشاني هستند ، هيچگاه دست به چنين اقدامي نمي زد .