انتخابات مجمع عمومی جمعیت هلال احمر کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاووس محمودی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران تعداد اعضایی را که شرایط لازم برای شرکت در انتخابات مجمع عمومی جمعیت هلال احمر را 150 هزار نفر عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون 150 نفر برای شرکت در این انتخابات کاندید شده اند.

محمودی بیان داشت: افراد باید برای شرکت در انتخابات شش ماه عضو فعال هلال احمر باشند.

وی اظهار داشت: زمان برگزاری انتخابات را 22 اردیبهشت ماه سال آینده است.

محمودی آخرین مهلت مراجعه اعضا برای کاندید شدن در انتخابات را 22 آبان ماه دانست و ابراز داشت: اعضاء جمعیت می توانند با شرکت در انتخابات در سرنوشت هلال احمر تاثیر گذار باشند.

این مسئول در ادامه با اشاره به عدم وجود بازار سیاه دارو در کرمان گفت: اکثر داروهای وارداتی از طریق هلال احمر وارد ایران می شوند.

وی با اشاره به روحیه انسان دوستانه مردم کرمان گفت: مبلغ اهدایی مردم کرمان به قحطی زدگان سومالی دو میلیارد تومان و به مردم سیل زده پاکستان یک میلیارد تومان است.

محمودی گفت: باید با بسترسازی مناسب فرهنگ امداد و کمک به هم نوع را در جامعه ترویج دهیم.

وی از خرید 20 میلیارد ریال تجهیزات طی دو سال گذشته برای هلال احمر کرمان خبر داد و بیان داشت: استان کرمان از این نظر توانسته است جزء رتبه های برتر کشور باشد.