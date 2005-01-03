بزرگترين بوستان شهري كشور در شرق تهران به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران مهندس محمد مختاري افزود: بوستان آزادگان در شرق تهران به عنوان بزرگترين بوستان شهري كشور محسوب مي شود.

وي با تاكيد براينكه تغييراتي در خصوص طراحي احداث بوستان آزادگان صورت گرفته ، اظهار داشت: به دستور شهردار تهران براي رفاه حال بيشتر شهروندان تهراني تصميم گرفته شد سازه هاي ديگري به مجموعه مورد نظر افزوده شود.

مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران با اشاره به زمان بهره برداري از بوستان آزادگان قبل از پايان سال جاري افزود: پيش بيني ما از ابتدا هم اين بود كه قبل از پايان سال 83 بهره برداري از اين بوستان صورت بگيرد و حتما بموقع اين كار صورت خواهد گرفت.

مختاري وسعت بوستان آزادگان را 112 هكتار اعلام كرد و گفت: در حال حاضر 36 هزار و 155 هكتار اراضي جنگل كاري و 1277 بوستان شهري ، منطقه اي و فرامنطقه اي براي استفاده عموم شهروندان تهراني وجود دارد.