بزرگترين بوستان شهري كشور در شرق تهران به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران مهندس محمد مختاري افزود: بوستان آزادگان در شرق تهران به عنوان بزرگترين بوستان شهري كشور محسوب مي شود.
وي با تاكيد براينكه تغييراتي در خصوص طراحي احداث بوستان آزادگان صورت گرفته ، اظهار داشت: به دستور شهردار تهران براي رفاه حال بيشتر شهروندان تهراني تصميم گرفته شد سازه هاي ديگري به مجموعه مورد نظر افزوده شود.
مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران با اشاره به زمان بهره برداري از بوستان آزادگان قبل از پايان سال جاري افزود: پيش بيني ما از ابتدا هم اين بود كه قبل از پايان سال 83 بهره برداري از اين بوستان صورت بگيرد و حتما بموقع اين كار صورت خواهد گرفت.
مختاري وسعت بوستان آزادگان را 112 هكتار اعلام كرد و گفت: در حال حاضر 36 هزار و 155 هكتار اراضي جنگل كاري و 1277 بوستان شهري ، منطقه اي و فرامنطقه اي براي استفاده عموم شهروندان تهراني وجود دارد.
شايان ذكر است پيش از اين نيز مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران از طراحي منحصر به فرد مبلمان بوستان آزادگان جهت رفاه خانواده ها خبر داده بود.
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