حکایت روسها و دولت آمریکا/ نفوذ جاسوس پوتین تا دفتر کلینتون

این تصاویر و اسناد که از نوارهای ویدئویی ضبط شده از فعالیتهای 10 جاسوس بازداشت شده در آمریکا که معروفترین آنها "آنا چامن" دختر جوان روسی بود، به دست آمده حکایت از آن دارد که فعالیت این حلقه جاسوسی که رسانه های آمریکایی به آن نام "جاسوسان همخوابه روس" داده اند از 10 سال قبل آغاز شده و تا دفتر یکی از اعضای بلند پایه دولت نیز پیش رفته بود.

یکی از جدیدترین تصاویر منتشر شده توسط پلیس فدرال آمریکا. در این عکس آنا چاپمن در رستورانی در نیویورک در حال مبادله اطلاعات با فردی دیگر دیده می شود.

بر اساس این گزارش، اف بی آی اعلام کرده که اعضای این حلقه در 10 سال گذشته فعالیت گسترده ای در آمریکا داشته اند و حتی تا وارد کردن یکی از نیروهای خود در دفتر یکی از اعضای دولت اوباما پیش رفته بودند که شناسایی شده و بازداشت شدند.

"فرانک فیگلیوزی" نایب رئیس اف بی آی در بخش ضد اطلاعات می گوید : ما متوجه نشدیم که دقیقا این مقام چه کسی بود، اما برخی می گویند که این فرد هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بوده و جاسوسان روس تا نفوذ در دفتر او پیش رفته بودند.

فیگلیوزی می گوید : ما از آن جهت تصمیم به پایان دادن به کار این شبکه گرفتیم چون آنها تا نفوذ در دولت پیش رفته بودند و دیگر نمی شد تحمل کرد.

در زمانی که حلقه جاسوسی روسیه در آمریکا لو رفت، "پی جی کراولی" سخنگوی هیلاری کلینتون بود و وی نیز این نکته را رد نکرده که شخصی که جاسوسان تا دفتر او نفوذ کرده بودند شخص وزیر خارجه نبوده است.

در تصاویر جدیدی که از سوی آف بی ای منتشر شده جاسوسانی که سال گذشته بازداشت شده اند در حال مبادله پول ویا اطلاعات با پوششهای مختلف و در اماکن مختلف دیده می شوند.

علاوه بر آنا چاپمن، جاسوس زن دیگری نیز در میان افراد بازداشت شده بوده که بر اساس اسناد منتشر شده گویا از جاسوسان اصلی حاضر در آمریکا بوده و فعالیتهای زیادی نیز داشته، این جاسوس زن "سیشیا مورفی" نام دارد که در آن زمان با نام "لیدیا گیوریف" شناخته می شد.

مدارک به دست آمده نشان می دهد که مورفی چندین بار یا یکی از ثروتمندان مشهور نیویورک که به سیاستمداران آمریکایی کمکهای مالی ارائه می داد، دیدار کرده است.

این فرد زمانی که هیلاری کلینتون در سنای آمریکا بود کمکهای مالی گسترده ای را به وی ارائه کرده بود و گویا جاسوسان روس قصد داشتند از طریق وی در دفتر هیلاری نفوذ کنند.

از این جاسوس زن عکسی منتشر نشده آما گویا وی نیز همانند چاپمن از زیبایی و جوانی خود برای کسب اطلاعات استفاده می کرده است.

چاپمن یکی از معروفترین جاسوسان زن جهان که به دلیل چهره اش توانسته بود نفوذ زیادی دردولت آمریکا و انگلیس داشته باشد در سال گذشته میلادی به همراه 11 جاسوس دیگر روس در ایالات متحده آمریکا شناسایی و بازداشت شد و سپس به روسیه بازگردانده شد.

تصویر دیگری از آنا چاپمن در زمان حضور در آمریکا

پس از بازگشت این جاسوسان به روس، "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر این کشور به آنها وعده داد که به زودی در پستهای جدید مشغول به کار می شوند و اینگونه بود که یکی از این جاسوسان در آذرماه به عنوان مشاور بزرگترین شرکت نفت روسیه انتخاب شد.

چاپمن دختر یکی از افسران کا.گ.ب ( سرویس جاسوسی اتحاد جماهیر شوروی سابق ) بود که با یک مرد انگلیسی ازدواج کرده و به مدت پنج سال نیز در لندن سکونت داشت. او پس از جدا شدن از این مرد انگلیسی به مدت یک سال نیز با شخص دیگری به نام "لورنت تیلور" در لندن زندگی کرد.