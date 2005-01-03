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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۰۸

كار تازه اي از ديويد بليك

گمشدن وپيدا شدن جلودوربين مي رود

" ديويد بليك " كارگردان ونويسنده سينما درصدد است كه پروژه جديدش را جلودوربين ببرد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثر" گمشدن وپيدا شدن " نام دارد ودرزمره فيلمهاي حماسي استرالياست.
اين اثركه ازحضور" ربه كا گيبني " و" برت ليمو" درنقشهاي محوري سودمي جويد شرح حال مهندس معماري است كه احساس مي كند اتفاقاتي كه درگذشته براي وي به وقوع پيوسته هرگزاو را رها نمي كند.
" نيكولاس هوپ " و" فرانك هولدن " ازديگرهنرپيشگاني هستند كه دراين اثرتريلربه ايفاي نقش مي پردازند. اين درحالي است كه احتمال حضوربازيگراني چون " استيواندرسون " و" الا كالدول " نيز دراين اثرنيزوجود دارد .فيلمبرداري " گمشدن وپيدا شدن" ماه آينده درملبورن آغازمي شود.

 

کد مطلب 144973

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