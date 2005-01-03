گمشدن وپيدا شدن جلودوربين مي رود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثر" گمشدن وپيدا شدن " نام دارد ودرزمره فيلمهاي حماسي استرالياست.

اين اثركه ازحضور" ربه كا گيبني " و" برت ليمو" درنقشهاي محوري سودمي جويد شرح حال مهندس معماري است كه احساس مي كند اتفاقاتي كه درگذشته براي وي به وقوع پيوسته هرگزاو را رها نمي كند.

" نيكولاس هوپ " و" فرانك هولدن " ازديگرهنرپيشگاني هستند كه دراين اثرتريلربه ايفاي نقش مي پردازند. اين درحالي است كه احتمال حضوربازيگراني چون " استيواندرسون " و" الا كالدول " نيز دراين اثرنيزوجود دارد .فيلمبرداري " گمشدن وپيدا شدن" ماه آينده درملبورن آغازمي شود.