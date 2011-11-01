رئیس جدید سازمان بسیج هنرمندان کردستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم خطاب به "سامان احمدی" رئیس جدید سازمان بسیج هنرمندان استان کردستان آمده است: توجه به جایگاه، اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و نشر آن از طریق هنر توسط هنرمند متعهد از خواسته ها و انتظارات سپاه و استان از جنابعالی است.

همچنین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرماندهان و معاونین سپاه بیت المقدس ضمن تاکید مجدد بر این نکته، احمدی را از هنرمندان بسیجی و متعهد استان نام برد و ضمن معرفی وی به عنوان رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان خواست تا با به کارگیری توان مدیریتی خویش ضمن سازماندهی مجدد این سازمان نسبت به ساماندهی هنرمندان بسیجی در راستای تولید آثار فاخر برگرفته از آموزه های دینی و انقلاب اسلامی به آنچه منویات فرهنگی مقام معظم رهبری از استان فرهنگی کردستان بوده است، جامه عمل بپوشاند.

در همین حال جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نیز در نشستی با رئیس جدید سازمان بسیج هنرمندان ضمن اظهار خرسندی از انتصاب "سامان احمدی" جهت تصدی گری این مسئولیت گفت: توجه به ارزش های انقلاب اسلامی و نشر ادبیات پایداری جهت آگاهی بخشی جامعه از رشادت ها و دلاوری های مردم کردستان در ایام هشت سال دفاع مقدس و مرزداری غیورمندانه این مردم فرهنگ مدار وظیفه بسیج هنرمندان و هنرمند بسیجی را بیش از پیش حساس کرده است.

رئیس جدید سازمان بسیج هنرمندان استان کردستان نیز با تقدیر از مسئولان سپاه بیت المقدس نسبت به سپردن تکلیف مدیریتی به وی گفت: خدمت بی منت و مبتنی بر شعور به مردم فرهیخته کردستان به ویژه جامعه فرهنگ و هنر راهبرد فعالیتی جدید در سازمان بسیج هنرمندان خواهد بود که قطعا بدون پشتوانه فکری، تجربی، مادی و معنوی پیشکسوتان راه به جایی نخواهد برد.

سامان احمدی افزود: امروز تقویت فعالیت های فرهنگی و هنری در روستاهای استان باید در سرلوحه امور سازمان بسیج هنرمندان قرار گیرد و محوریت برنامه ها باید توسط مردم با هدایت و نظارت هنرمند متعهد و مروج هنر انقلاب اسلامی تحقق یابد.