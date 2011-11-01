رشد 40 درصدی ذخیره سازی سیب در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صادق اسکندری ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار کشوری سیب درختی در ارومیه با اشاره به میزان افزایش تولید سیب در استان بیان داشت: سال گذشته شاهد کمبود میزان تولید و کاهش کیفیت سیب درختی در استان بودیم که این امر ما را با چالشهای متعددی روبرو کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس همین موضوع در صادرات سیب با مشکل مواجه شدیم، تصریح کرد: بر این اساس صادرات سیب درختی در این استان مختل شد و در حال حاضر بر اثر وجود مشکلاتی در زمینه سیاستهای موجود در دریافت عوارض، سال گذشته 20 تا 25 میلیون دلار کاهش صادرات سیب را در استان شاهد بودیم.
اسکندری ادامه داد: از 230 سردخانه موجود در استان آذربایجان غربی 219 سردخانه مورد بازرسی قرار گرفت که در این راستا 255 هزار تن سیب در سردخانهها موجودی داشتیم.
این مسئول با بیان اینکه 30 هزار تن سیب به استانهای عمقی کشور صادر شده است، خاطرنشان کرد: 90 درصد از سیب موجود در سردخانههای استان در سبد پلاستیکی بستهبندی شده اند.
رئیس سازمان بازرگانی استان با اشاره به خرید سیب توسط کارخانههای تبدیلی استان، گفت: پنج هزار تن سیب تولیدی استان که مرغوبیت کمتری داشتند توسط کارخانههای تبدیلی آذربایجان غربی خریداری و در مصارف کنسانتره مورد استفاده قرار گرفته است.
تولید 750 هزار تن سیب در آذربایجان غربی طی سالجاری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این نشست پیش بینی میزان تولید سیب در آذربایجان غربی را طی سالجاری 750 هزار تن عنوان کرد و بیان داشت: بیش از 90 درصد بستهبندیهای سیب درختی تولیدی استان آذربایجان غربی در جعبههای پلاستیکی است.
محمد رضا اصغری با اشاره به موجودی سیب در سردخانههای استان اظهارداشت: بیش از 450 هزار تن سیب در سردخانههای استان وجود دارد که از این میزان 300 هزار تن در ارومیه است.
وی هرس به موقع، کوددهی و ارائه آموزشهای لازم در زمینه ترویج کشاوری را در افزایش کیفیت سیب تولیدی موثر عنوان کرد و گفت: با توجه به آموزشهای ارائه شده شاهد افزایش سطح کیفی تولیدات سیب و کاهش سیب صنعتی تولیدی در آذربایجان غربی هستیم.
خسارت 25 درصدی به سیب درختی آذربایجان شرقی
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این نشست از خسارت 25 درصدی باغات سیب این استان طی سالجاری خبرداد و بیان داشت گفت: این خسارت ناشی از سرد شدن زودهنگام هوا در این استان است.
محمد اسکندری میزان پیش بینی تولید سیب این استان در سالجاری را 420 هزار تن عنوان کرد و گفت: از این میزان 85 هزار تن سیب در سردخانههای استان آذربایجان شرقی ذخیره سازی شده است.
وی با بیان اینکه سرمازدگی در سالهای اخیر سبب صدمه و آسیب دیدن محصولات کشاورزی در این استان میشود، گفت: در صورتی عدم بروز سرمازدگی شاهد تولید 540 هزارتن سیب درختی طی سالجاری در این استان بودیم.
جلسه کمیسیون تنظیم بازار کشوری سیب درختی به ریاست استاندار آذربایجان غربی و با حضور نمایندگانی از استان های خراسان رضوی، تهران، آذربایجان شرقی و فارس و نمایندگان وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی در ارومیه تشکیل جلسه داد.
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