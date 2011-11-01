اخبار کوتاه ورزشی نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره مسابقات ایروبیک ماراتن قهرمانی شهرستان نظرآباد به مناسبت هفته تربیت بدنی در سالن فرهنگی ورزشی فلق برگزار شد.

این مسابقات با شرکت 60 ورزشکار در دو تایم 15 دقیقه ای و یک تایم 20 دقیقه ای انجام گرفته است.

در پایان رقابتها مهدیه مهرانفر، خدیجه طلوعی منش، هدی ورزدار، فرزانه فقیه لو، ملیحه صبر کن، معصومه صدیق پور، الهه داودی ، رقیه محمودی، سعیده زاده دست و مریم سرآبادی سکوی برتر را به خود اختصاص دادند.

در پایان این رقابتها از سوی اداره ورزش و جوانان نظرآباد به نفرات جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

در پایان لیگ کشتی آزاد نوجوانان استان البرز، نظرآباد قهرمان شد

در پایان پنجمین دوره لیگ کشتی آزاد نوجوانان استان البرز، جام نگین البرز( گرامیداشت یادواره شهید فهمیده) تیم نظرآباد بر سکوی نخست ایستاد.

در این دوره از مسابقات کشتی گیران آزاد کار نوجوان در غالب 10 تیم با یکدگیر به رقابت پرداختند که در پایان، نظرآباد بر سکوی نخست ایستاد، ایثار نایب قهرمان شد و بستنی نعمت ( شفق) به کسب مقام سومی رضایت داد.

در مراسم اختتامیه پنجمین دوره لیگ کشتی استان البرز، کلهر سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و روستاکاری رئیس ورزش و جوانان نظرآباد حضور داشتند.

همچنین در این مراسم اختتامیه، جمع کثیری از پیشکسوتان و علاقمندان به ورزش کشتی نیز حضور داشتند.