به گزارش خبرگزاری مهر، حسن آقایی با بیان این مطلب که اصلاح هندسی 100 نقطه دیگر از شهر در دست اجرا است که در تلاشیم در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اصلاح مشکلات در این بخشها نیز اقدام کنیم گفت: کمیته ای تحت عنوان کمیته بررسی تصادفات و حوادث تشکیل داده ایم تا با بررسی نقاط حادثه خیز و با مشارکت مناطق و راهنمایی و رانندگی، بتوانیم با یک برنامه ریزی مدون و دقیق نسبت به شناسایی تمام نقاط حادثه خیز و نیازمند اصلاح هندسی در شهر اقدام کنیم و زمینه سازی لازم برای ترددهایی ایمن و کم حادثه را در شهر صورت دهیم.

وی تاکید کرد: هدف از اصلاح هندسی نقاط مختلف در شهر، تسهیل در روان سازی ترافیک، کاهش تاخیر در تقاطعها، کاهش تصادفات، مصرف سوخت و... است که در این راستا تمامی مناطق نیز حتی نیاز به اصلاح هندسی در معابر فرعی را شناسایی و اعلام می کنند.

آقایی، ایجاد جان پناه ایمنی در مناطق 22گانه شهر را برای تردد ایمن عابران پیاده از عرض خیابانها و معابر عریض از دیگر اقدامات در دست اجرا عنوان کرد و گفت: در تلاشیم تا سطح ایمنی در ترددها را هم برای عابران پیاده و هم برای راننده ها در شهر ارتقا دهیم اما برای تحقق این مهم بیش از هر چیز به مشارکت و همکاری خود مردم نیازمندیم.