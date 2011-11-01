به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا حسینی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ششمین جشنواره مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری‌های داخلی استان را با فضای شاداب و پر نشاط مطبوعاتی برگزار می‌کنیم، افزود: ششمین جشنواره مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری‌های داخلی استان همزمان با نخستین جشنواره فرا استانی برگزار می‌‌شود.

وی با بیان اینکه این مراسم 12 تا 14 آبان ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان استان اصفهان همراه با برنامه‌های خوبی همراه است، گفت: 12 آبان نشست خبرنگاران قرآنی استان ساعت 9 و 30 دقیقه توسط خبرگزاری ایکنا برگزار می‌شود که حضور برای تمامی خبرنگاران آزاد محسوب می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بیان داشت: کارگاه آموزشی خبرنگاری و عکاسی خبری ساعت 14 و نشست مطبوعاتی و مدیریت شهری 18 و 30 دقیقه و نمایشگاه برگزیده آثار عکاسان خبری استان از دیگر برنامه‌های جنبی این جشنواره است.

وی با اشاره به اینکه 13 آبان ماه نیز نشست صمیمانه اصحاب مطبوعات با تعدادی از نماینگان مجلس شورای اسلامی ساعت برگزار می‌شود، افزود: این مراسم نیز در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان است.

حسینی با بیان اینکه مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور نماینده وزیر و مدیرکل مطبوعات برگزار می‌شود، ادامه داد: در این مراسم نفرات برگزیده اعلام می‌‌شوند.