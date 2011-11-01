  1. سیاست
مخالفت 141 نماینده با استیضاح/

رای مشروط مجلس به وزیر اقتصاد/ حسینی با دفاع لاریجانی ماندنی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد مجدد به شمس الدین حسینی برای تصدی وزارت اقتصاد ، وی را در این سمت ابقا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه طرح استیضاح شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار مجلس قرار داشت و بعد از سخنان نمایندگان موافق و مخالف رای گیری برای این استیضاح انجام شد که در نهایت با 93 رای موافق استیضاح، 141 رای مخالف و 10 رای ممتنع ، شمس الدین حسینی در دولت ماندنی شد.

لاریجانی در نطق بی سابقه خود در حمایت از ابقای حسینی 6 شرط را برای رای اعتماد مجدد نمایندگان مطرح کرد که بدون شک این سخنرانی تاثیر بسزایی در ابقای حسینی داشت.

طرح استیضاح حسینی هفته گذشته با 28 امضا اعلام وصول شد و مهمترین محور آن اختلاس سه هزار میلیاردی بانکی بود.

