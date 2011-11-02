خود کنترلی اصلی ترین عامل در تولید امنیت است

سرهنگ مهرداد مهرگان در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم تعامل متقابل پلیس و دانشگاه در امر تولید امنیت تاکید کرد و افزود: نقش دانشجویان، اقشار فرهنگی و خانواده ها در ایجاد امنیت بسیار مهم است و والدین بهترین مشاور جوانان در جلوگیری از آسیب های اجتماعی هستند.

وی همچنین به توصیه های امنیتی در خصوص نحوه ارتباط و فعالیت در سایت ها اشاره کرد و اظهارداشت: آسیب های ناشی از سایت های غیر مجاز برای آحاد مردم به ویژه نسل جوان جامعه بسیار مخرب است.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی گیلان با اعلام اینکه پلیس با اجرای تدابیر روز در صدد ارتقای امنیت جامعه برای جلوگیری از هرگونه آسیب های احتمالی است، گفت: خوشبختانه پلیس امروز به علم روز آگاه بوده و با اجرای تدابیر روز در صدد ارتقای امنیت جامعه برای جلوگیری از هر گونه آسیب های احتمالی است.

وی اظهار داشت: استمرار آموزش از ضروریات روز پلیس بوده و پلیس نیز به طور مستمر با انجام آموزش از انواع شیوه های پدافند آگاه می شود و اینک از تجهیزات لازم نیز برخوردار است.

مهرگان در ادامه با اعلام اینکه برای پیشگیری از آسیب های فضای مجازی آشنایی والدین با شبکه اینترنت و سایت های مجازی ضروری است، افزود: آشنایی اولیا از فضای مجازی به مراتب باید بیشتر از فرزندان باشد تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود.