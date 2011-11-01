کسب مقام برتر جشنواره روابط عمومی های ایران توسط منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره 120 روابط عمومی با ارسال بیش از هزار و 200 اثر در رشته های پژوهش و افکار سنجی، ارتباط رسانه ای، ‌ارتباط مردمی،‌ ارتباطات درون سازمانی، ‌انتشارات، ‌ارتباط الکترونیکی،‌تبلیغات و بازاریابی، ‌بخش ویژه، ‌انتخاب بهترین مدیر و کارشناس برتر روابط عمومی به رقابت پرداختند.

بر این اساس از بین روابط عمومی های چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، شمال غرب کشور، صرفا روابط عمومی های منطقه آزاد ارس و دانشگاه علوم پزشکی زنجان و ارومیه موفق به کسب رتبه های برتر در این جشنواره شدند.

در سطح استانی روابط عمومی شرکت پتروشیمی کارون رتبه اول، روابط عمومی شهرداری اهواز رتبه دوم و روابط عمومی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مشترکا رتبه سوم را در رشته بهترین ارتباط الکترونیکی کسب کردند و در سطح ملی به ترتیب روابط عمومی بانک مسکن، روابط عمومی صندوق تامین اجتماعی و روابط عمومی بانک پارسیان شدند.

جایزه برگزیده بهترین کتاب نیز در سطح ملی به روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران رتبه اول، روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران مشترکا رتبه دوم و روابط عمومی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مشترکا رتبه سوم رسید.

در سطح استانی نیز روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، روابط عمومی شهرداری کاشان و روابط عمومی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس حایز مقامهای اول تا سوم شدند.



علاوه بر این انتخاب ایده برتر و جایزه ویژه خلاقیت و نوآوری نیز در نظر گرفته شده بود که به روابط عمومی هایی که حائز دریافت بالاترین امتیاز ها شدند تعلق گرفت.



بهترین کارشناس روابط عمومی در سطح ملی "دکتر حسین امامی" کارشناس روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،رتبه نخست و "مهیار کمانگری" رئیس اداره تبلیغات موسسه مالی و اعتباری صالحین رتبه دوم را کسب کردند.



در بخش جایزه برگزیده بهترین مدیر روابط عمومی در سطح ملی رتبه نخست به "حسن ربیعی" مدیر کل روابط عمومی و امور بین المللی سازمان اوقاف و امور خیریه و رتبه دوم به "محسن اشرف پور" رئیس اداره روابط عمومی و بین المللی بانک توسعه صادرات ایران رسید.



گفتنی است، در سطح استانی مدیر برتر روابط عمومی،‌رتبه نخست را "دکتر حمیدرضا بهرامی" مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان،‌رتبه دوم را "سید کمال میرشمسی" مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و رتبه سوم را مشترکا "علی احمدیان" مدیرروابط عمومی فرمانداری تفت و "محمدرضا بخشعلیزاده" مدیر روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران منطقه هشت عملیات انتقال گاز، به دست آوردند.