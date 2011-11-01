برخورد جدی با افراد شرور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی مهر در دیدار با مدیرکل زندانهای فارس و هیئت همراه با اشاره به اینکه کار زندانبانی سخت و طاقت فرساست، افزود: در جرایم عمومی و خاص، شخص جامعه را هدف قرار می دهد و به همین دلیل کل جامعه از این افراد شاکی می شود و نگهداری این افراد با کمبود نیروی انسانی و اعتبارات، کار بسیار سختی است.

وی اظهار داشت: باید همه مشکلات را مدنظر داشته باشیم و به مقوله امنیت به عنوان خاستگاه اصلی جامعه توجه جدی داشته باشیم.

القاصی مهر با تاکید بر اینکه بازدید قضات از زندانها در کاهش جمعیت کیفری مؤثر است، ادامه داد: تمامی قضات باید به صورت دوره ای از زندانها بازدید تا از نزدیک مشکلات را بررسی کنند و تا زمان رسیدگی به پرونده ها و تعیین مجازات، مشکلات افراد در زندان را مدنظر قرار دهند و حتی الامکان درصورتیکه به امنیت جامعه خدشه ای وارد نشود از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند.

وی تصریح کرد: قضات و همچنین همکاران ما در سازمان زندانها باید حامی افراد آبرومند که ناخواسته به زندان افتاده اند باشند و در قالب آزادیهای مشروط، عفو موردی و... برای آزادی آنها اقدام کنند.

القاصی مهر خطاب به مسئولان زندانهای فارس اظهار داشت: لیستی از جرایم غیرعمد تهیه، تا با تشکیل تیمی از معتمدین، دادستان و کارکنان زندان، مقدمات رضایت از شکات برای آزادی افراد واجد شرایط فراهم شود.

موسی احمدی مدیرکل زندانهای فارس، حضور قضات و مسئولان قضائی استان در زندانها را در برقراری نظم و امنیت درون زندان مؤثر دانست و افزود: در صورت تعامل بیشتر بین قضات و سازمان زندانها، آمار جمعیت کیفری زندانها نیز به طور حتم کاهش می یابد و برنامه های اصلاحی و تربیتی به عنوان رسالت اصلی سازمان زندانها نیز بهتر انجام می گیرد.