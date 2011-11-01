  1. هنر
  2. سایر
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

در اختتامیه نمایشگاه مطبوعات/

غرفه‌آرایی خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات تحسین شد

غرفه خبرگزاری مهر به عنوان غرفه برتر در بخش غرفه‌آرایی و پاسخگویی به مخاطبان در اختتامیه هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت انتخاب  نمایشگاه مطبوعات در بخش خبرگزاری‌‌‌ها از خبرگزاری‌های مهر، ایسنا، ایرنا و فارس به دلیل غرفه‌آرایی مناسب و همچنین ارتباط خوب با مراجعه‌کنندگان تجلیل کرد.

در حال حاضر، مراسم اختتامیه هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با حضور مسئولان فرهنگی کشور و دست‌اندرکاران نمایشگاه و نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی در مصلای تهران در حال برپایی است.

هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها امروز سه‌شنبه 10 آبان ساعت 20 به کار خود پایان می‌دهد.

گزارش کامل اختتامیه نمایشگاه امروز منتشر می‌شود.

کد خبر 1449787

