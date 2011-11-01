کنسرتو ویولن سیبلیوس با ارکستر رودکی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "گراف مورژا" تا کنون در کنسرتوهای بزرگ جهان با بهترین ارکسترهای اروپایی و آمریکایی نواخته و برنده جوایز مهمی از جمله کنکور چایکوفسکی مسکو، کنکور پاگانی نی ایتالیا و ژاک تیبو فرانسه است. این نوازنده مهمان در تازه ترین کنسرت ارکستر رودکی کنسرتوی ویولن ژان سیبلیوس را خواهد نواخت.

ارکستر سمفونیک رودکی در دومین حضور صحنه ای خود قرار است قطعات "اورتو آرایشگر شهر سویل"اثر روسینی، "دو قطعه برای ارکستر بر اساس ملودی های عربی"اثر نادر عباسی، "فوگ برای ارکستر زهی"اثر محمدرضا درویشی، "سوئیت شماره 2 برای ارکستر"اثر شوستاکویچ، "کنسرتو برای ویولن و ارکستر"اثر سیبلیوس و قطعه "غدیر"اثر شاهین فرهت را اجرا کند.

همچنین پیش فروش اینترنتی بلیت های کنسرت ارکستر سمفونیک رودکی از روز چهارشنبه 11 آبان در سایت سی گذر و گیشه تالار وحدت آغاز می شود،قیمت بلیت این کنسرت برای ردیف های 1 تا 13 همکف 35 هزار تومان، برای ردیف های 14 تا 20 و بالکن اول 30 هزار تومان، برای بالکن دوم 25 هزار تومان و برای بالکن سوم 20 هزار تومان تعیین شده است.