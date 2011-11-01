مکاریان مدیرکل بهزیستی البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه با حضورعلی محمد زنگنه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ، سید قباد وزیری سرپرست اداره کل بهزیستی استان البرز تودیع و مرتضی مکاریان به عنوان مدیر کل جدید بهزیستی استان البرز منصوب شد.

وی پیش از این مدیرکل بهزیستی استان زنجان، جانشین مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور و معاون مدیرکل دفتر شبه خانواده بهزیستی کشور بوده است.

علی محمد زنگنه در این مراسم اظهار داشت: اشتغال ، مسکن و مددجویی از دیگر فعالیتهای بهزیستی به شمار می رود که در سالجاری درصدد تحقق بیش از پیش آنها هستیم.

وی افزود: توجه و تمرکز در بخش پیشگیری از آسیب ها ، از جمله نکات مهم در برنامه های سازمان بهزیستی است.



زنگنه ادامه داد: به عنوان مثال تنها می‌توان با کار در دو حوزه پیشگیری و مشاوره بهزیستی استان ، علاوه بر کیفیت بخشی به زندگی خانواده‌ها ، زمینه جلوگیری از بروز آسیب‌ها را نیز فراهم آورد.