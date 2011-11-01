  1. استانها
  2. البرز
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

مکاریان مدیرکل بهزیستی البرز شد

مکاریان مدیرکل بهزیستی البرز شد

کرج - خبرگزاری مهر: با تودیع قباد وزیری، مرتضی مکاریان مدیر کل بهزیستی البرز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه با حضورعلی محمد زنگنه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ، سید قباد وزیری  سرپرست اداره کل بهزیستی استان البرز تودیع  و مرتضی مکاریان  به عنوان مدیر کل جدید بهزیستی استان البرز منصوب شد.

وی پیش از این مدیرکل بهزیستی استان زنجان، جانشین مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور و معاون مدیرکل دفتر شبه خانواده بهزیستی کشور  بوده است.

علی محمد زنگنه در این مراسم اظهار داشت: اشتغال ، مسکن و مددجویی از دیگر فعالیتهای بهزیستی به شمار می رود که در سالجاری درصدد تحقق بیش از پیش آنها هستیم.

وی افزود: توجه و تمرکز در بخش پیشگیری از آسیب ها ، از جمله نکات مهم در برنامه های سازمان بهزیستی است.

زنگنه ادامه داد: به عنوان مثال تنها می‌توان با کار در دو حوزه پیشگیری و مشاوره بهزیستی استان ، علاوه بر کیفیت بخشی به زندگی خانواده‌ها ، زمینه جلوگیری از بروز آسیب‌ها را نیز فراهم آورد.

وی اظهار داشت: مسئولیت یعنی مورد سوال قرار گرفتن و مسئولان باید همواره پاسخگو باشند و مسئولیت را فرصتی برای خدمتگذاری بدانند.
 
این مسئول همچنین گفت: بهزیستی از سازمان هایی است که می تواند در ساماندهی کودکان خیابانی و کار ، ایفای نقش کند. 
 
کد خبر 1449794

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها