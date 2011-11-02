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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۲

منفردی به مهر خبر داد:

اجرای طرح اضطراری در فرودگاه رشت

اجرای طرح اضطراری در فرودگاه رشت

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره عملیات هوانوردی فرودگاه رشت از اجرای طرح اضطراری در این فرودگاه خبر داد.

 جعفر منفردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال برای پنجمین بار متوالی جلسات رومیزی برای هماهنگی بیشتر بین واحدها و ارگان های مربوطه برای مدیریت سوانح هوایی و انجام مانور دوسالانه طرح اضطراری در فرودگاه رشت تشکیل شده است.

وی همچنین به اهمیت مانور طرح اضطراری اشاره کرد و افزود: این مانور برای آمادگی  بیشتر نیروهای عملیاتی و ستادی فرودگاه رشت و همچنین بررسی نقاظ ضعف و قوت دستگاههای امداد رسان و امنیتی و همینطور براساس دستورالعمل های ایکائو صورت می گیرد.

رئیس اداره عملیات هوانوردی فرودگاه رشت گفت: مدیریت بحران استانداری گیلان که متولی هر بحران در استان است در جلسات هماهنگی از فرودگاه رشت دعوت و با نگاه ویژه به نقش این فرودگاه در مواقع بحران استان از جمله سوانح هوایی هماهنگی لازم را به وجود آورد.

وی ادامه داد: فرودگاهها در مواقع بحران از جمله اماکنی هستند که می توانند بسترهای لازم را برای خدمات رسانی هر چه بهتر به مردم فراهم کنند و این امر مستلزم نگاه ویژه به فرودگاهها از سوی مسئولان از یک طرف و آمادگی فرودگاهها در مواقع بحران از طرف دیگر است .

منفردی همچنین به نقش روابط عمومی فرودگاه برای مدیریت افکار عمومی در مواقع بروز سوانح هوایی اشاره کرد و یادآورشد: بر اساس دستورالعمل ها، روابط عمومی فرودگاه در سوانح هوایی باید با هماهنگی مدیرکل و حراست فرودگاه اطلاع رسانی درست را به رسانه ها از جمله صدا و سیما انجام دهد و از هر گونه گمانه زنی ها و تشویش اذهان عمومی به شدت جلوگیری و همچنین از ورود افراد و رسانه ها به مباحث تخصصی هوانوردی بدون مدرک و سند جلوگیری کند.

کد مطلب 1449799

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