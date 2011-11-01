  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

حج فرصت مهمی برای وحدت امت اسلامی است

نماینده ولی فقیه در دیدار اندیشمندان اندونزیایی گفت: تفرقه یکی از مشکلات جهان اسلام است که حج می‌تواند فرصتی برای گسترش وحدت در جامعه اسلامی ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، احمد رفیع اندیشمند اندونزیایی و دبیرکل مجلس‌العلمای جاوه به همراه با تعدادی از شخصیت‌های اندونزی با حضور در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه با حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی دیدار و گفتگو کرد.

حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر در این دیدار، یکی از برکات حج را ایجاد فرصت برای شناخت بیشتر مسلمانان با یکدیگر دانست و گفت: باید از ظرفیت حج برای شناخت ظرفیت‌ کشورهای اسلامی و رفع مشکلات مسلمانان استفاده شود.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در برشمردن مشکلات مسلمانان به مورد تهاجم قرار گرفتن فلسطین، بمباران مردم مظلوم افغانستان توسط نیروهای ناتو و قحطی در سومالی اشاره کرد و گفت: حج می‌تواند جایگاهی برای تبادل نظر روسای کشورهای اسلامی و فرهیختگان جهان اسلام باشد، تا برای حل مشکلات چاره‌اندیشی کنند.

سرپرست حجاج ایرانی از تفرقه به عنوان مشکل دیگر جهان اسلام نام برد و گفت: حج می‌تواند فرصتی برای گسترش وحدت در جامعه اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه از فرصت حج می‌توان برای توسعه اقتصاد جهان اسلام استفاده کرد، افزود: اقتصاددانان کشورهای اسلامی می‌توانند در حج، با هم اجتماع کنند و اولویت را بر خرید از کشورهای اسلامی قرار دهند، تا در نتیجه در کشورهای اسلامی اشتغال ایجاد می‌شود و جوانان بیکار نمانند و مفاسد اقتصادی نیز از بین برود.

قاضی‌عسکر با تأکید بر تبادل تجربیات دو کشور ایران و اندونزی در زمینه کارگزاری حج و معرفی این تجربیات به سایر کشورهای اسلامی، گفت: ظرفیت‌ بسیار بزرگی برای همکاری میان ایران و اندونزی وجود دارد.

احمد رفیع دبیرکل مجلس‌العلمای جاوه امدونزی نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه اندونزی نیز مانند ایران خواهان اتحاد بین مسلمانان و حل مشکلات جوامع اسلامی است، گفت: دنبال حل مشکل فقر و تفرقه هستیم. امیدواریم دنیای اسلام با یکدیگر متحد شوند. ایران می‌تواند به اتحاد بیشتر بین کشورهای اسلامی کمک کند. دبیرکل مجلس العلمای جاوه همچنین خواستار تبادل فرهنگی و آموزشی بین ایران و اندونزی به ویژه حوزه علوم اسلامی شد.

کد خبر 1449803

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها