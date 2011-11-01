حج فرصت مهمی برای وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، احمد رفیع اندیشمند اندونزیایی و دبیرکل مجلس‌العلمای جاوه به همراه با تعدادی از شخصیت‌های اندونزی با حضور در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه با حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی دیدار و گفتگو کرد.



حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر در این دیدار، یکی از برکات حج را ایجاد فرصت برای شناخت بیشتر مسلمانان با یکدیگر دانست و گفت: باید از ظرفیت حج برای شناخت ظرفیت‌ کشورهای اسلامی و رفع مشکلات مسلمانان استفاده شود.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در برشمردن مشکلات مسلمانان به مورد تهاجم قرار گرفتن فلسطین، بمباران مردم مظلوم افغانستان توسط نیروهای ناتو و قحطی در سومالی اشاره کرد و گفت: حج می‌تواند جایگاهی برای تبادل نظر روسای کشورهای اسلامی و فرهیختگان جهان اسلام باشد، تا برای حل مشکلات چاره‌اندیشی کنند.



سرپرست حجاج ایرانی از تفرقه به عنوان مشکل دیگر جهان اسلام نام برد و گفت: حج می‌تواند فرصتی برای گسترش وحدت در جامعه اسلامی باشد.



وی با بیان اینکه از فرصت حج می‌توان برای توسعه اقتصاد جهان اسلام استفاده کرد، افزود: اقتصاددانان کشورهای اسلامی می‌توانند در حج، با هم اجتماع کنند و اولویت را بر خرید از کشورهای اسلامی قرار دهند، تا در نتیجه در کشورهای اسلامی اشتغال ایجاد می‌شود و جوانان بیکار نمانند و مفاسد اقتصادی نیز از بین برود.



قاضی‌عسکر با تأکید بر تبادل تجربیات دو کشور ایران و اندونزی در زمینه کارگزاری حج و معرفی این تجربیات به سایر کشورهای اسلامی، گفت: ظرفیت‌ بسیار بزرگی برای همکاری میان ایران و اندونزی وجود دارد.



احمد رفیع دبیرکل مجلس‌العلمای جاوه امدونزی نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه اندونزی نیز مانند ایران خواهان اتحاد بین مسلمانان و حل مشکلات جوامع اسلامی است، گفت: دنبال حل مشکل فقر و تفرقه هستیم. امیدواریم دنیای اسلام با یکدیگر متحد شوند. ایران می‌تواند به اتحاد بیشتر بین کشورهای اسلامی کمک کند. دبیرکل مجلس العلمای جاوه همچنین خواستار تبادل فرهنگی و آموزشی بین ایران و اندونزی به ویژه حوزه علوم اسلامی شد.