متخصصان ایرانی با آخرین دستاوردهای علمی در زمینه پرتو درمانی آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین مصلح شیرازی دبیر این کارگاه آموزشی گفت: فرصت برگزاری کارگاه آموزشی پیشرفته فیزیک پزشکی و فناوری رادیوتراپی، به دلیل حضور متخصصان برجسته این رشته از داخل و خارج کشور برای شرکت در کنگره بین المللی فیزیک پزشکی شیراز ایجاد شد.

وی که به همراه ساره کرباسی دبیری این کارگاه آموزشی را بر عهده داشت، افزود: سه نفر از اساتید آمریکایی و یک استاد از کشور اتریش دراین کارگاه به آموزش تازه های فیزیک پزشکی و فناوری پرتودرمانی سرطان به شرکت کنندگان ایرانی و خارجی در کارگاه پرداختند.

مصلح شیرازی اظهار داشت: تنها مرکز پرتو درمانی در فارس و استانهای مجاور در بیمارستان نمازی شیراز است که در یک سال اخیر به دستگاه جدید پرتو درمانی مجهز شده است.

دبیر این کارگاه آموزشی گفت: بناسازی لازم برای نصب دو دستگاه جدید دیگر نیز در حال انجام است که امیدواریم تا سال آینده شاهد راه اندازی آنها باشیم.

مصلح شیرازی بیان کرد: راه اندازی این دستگاه ها موجب ارائه خدمات پرتو درمانی با کیفیت تر بهتر تعداد بیشتری از بیماران می شود.

کارگاه آموزشی پیشرفته فیزیک و فناوری رادیوتراپی (پرتودرمانی) 10 آبان ماه در بیمارستان کوثر شیراز برگزار شد.