  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

مازندران میزبان همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالشها شد

مازندران میزبان همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالشها شد

ساری - خبرگزاری مهر: همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالشه، یازدهم و دوازدهم آبان در مجتمع پیامبر اعظم(ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می شود.

دبیر علمی همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالشها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با گذشت زمان تعریف سلامتی دستخوش تغییرات قرار می گیرد،افزود: این مفهوم دارای ابعاد گسترده ای بوده با توجه به دامنه گسترده تعاریف مربوط به سلامتی، تعیین کننده های سلامتی نیز گسترده و متنوع است.

وی با اشاره به اینکه کارکنان بهداشتی درمانی به خصوص پرستاران و ماماها در حفظ سلامت جامعه نقش بسزایی دارند، افزود: باید برای ایفای نقش بهینه این کارکنان اطلاعات آنها بروز رسانی شود.

معصومه باقری نسامی با اشاره به محورهای این همایش گفت: نقش تغییر کننده های سلامت و راهکارهای مناسب در امور سلامتی مددجو وخانواده از محورهای اصلی این همایش است.

باقری، سلامت و اقشار آسیب پذیر، سلامت و محیط کار، سلامت و فناوری اطلاعات را از دیگر محورهای این همایش عنوان کرد وافزود: در این همایش چالشها و راهکارهای تبعیت از درمان وچالشها و راهکارهای شیوه زندگی سالم نیز بررسی می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با ارائه نتایج پژوهشهای جدید بحث و نتیجه گیری مناسب شرایط را برای رفع مشکلات فراهم آورد تا گامی در جهت ارتقاء سلامت مردم برداشته شود.

کد مطلب 1449819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها