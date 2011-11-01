مازندران میزبان همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالشها شد

دبیر علمی همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالشها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با گذشت زمان تعریف سلامتی دستخوش تغییرات قرار می گیرد،افزود: این مفهوم دارای ابعاد گسترده ای بوده با توجه به دامنه گسترده تعاریف مربوط به سلامتی، تعیین کننده های سلامتی نیز گسترده و متنوع است.

وی با اشاره به اینکه کارکنان بهداشتی درمانی به خصوص پرستاران و ماماها در حفظ سلامت جامعه نقش بسزایی دارند، افزود: باید برای ایفای نقش بهینه این کارکنان اطلاعات آنها بروز رسانی شود.

معصومه باقری نسامی با اشاره به محورهای این همایش گفت: نقش تغییر کننده های سلامت و راهکارهای مناسب در امور سلامتی مددجو وخانواده از محورهای اصلی این همایش است.

باقری، سلامت و اقشار آسیب پذیر، سلامت و محیط کار، سلامت و فناوری اطلاعات را از دیگر محورهای این همایش عنوان کرد وافزود: در این همایش چالشها و راهکارهای تبعیت از درمان وچالشها و راهکارهای شیوه زندگی سالم نیز بررسی می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با ارائه نتایج پژوهشهای جدید بحث و نتیجه گیری مناسب شرایط را برای رفع مشکلات فراهم آورد تا گامی در جهت ارتقاء سلامت مردم برداشته شود.