بازی سختی مقابل بحرین پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان منتظری پس از تمرین عصر امروز سه شنبه تیم ملی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فشار مسابقات در این روزها زیاد شده است و بازیکنان فشرده‌تر از قبل تمرین می کنند. معتقدم بازیکنان در تمرین امروز خستگی بدن‌شان زیاد بود.

وی با بیان اینکه تمرینات کی‌روش با دیگر مربیان باشگاهی ایران فرق دارد، افزود: تیم‌های لیگ برتری مانند استقلال و پرسپولیس به صورت مجزا تمرین دهنده خارجی دارند و این مسئله باعث می شود شرایط تمرینات بازیکنان تفاوت داشته باشد.

مدافع تیم استقلال خاطرنشان کرد: ما تقریبا هر هفته بازی می کنیم و بعد از آن به تیم ملی آمده و در تمرینات و اردوهای این تیم حاضر می شویم. همین مسئله باعث می شود تا فشار بیشتری را متحمل شویم.

وی با بیان اینکه مطمئنا بازی سختی برابر بحرین خواهیم داشت، گفت: اگر با پشتوانه‌ای که از بازی رفت داریم به مصاف بحرین برویم، قطعا دچار مشکل خواهیم شد. با این حال امیدوارم تیم ملی با دست پر به ایران برگردد.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 روزهای 20 و 24 آبان‌ماه در منامه و جاکارتا به ترتیب با تیم‌های ملی بحرین و اندونزی دیدار خواهد کرد. تیم ملی کشورمان هم اکنون با کسب هفت امتیاز از سه بازی در صدر جدول گروه E این رقابت‌ها قرار دارد.