ارتقای فرهنگ جامعه از عوامل مؤثر در پیشگیری از اعتیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، گل نساء آقامحمدی افزود: پیشگیری از اعتیاد یعنی به کارگیری اقداماتی که منجر به کاهش ابتلای افراد به اعتیاد می‌شود.

وی ادامه داد: پیشگیری شامل اقداماتی است که برای کاهش عواملی که افراد را در معرض خطر قرار می‌دهند و افزایش عواملی که افراد را از مصرف مواد حفظ می کنند به کار می‌رود.

آقامحمدی با اشاره به مؤثر بودن شناسایی عوامل در هر منطقه جهت اجرای برنامه‌های پیشگیری، تصریح کرد: تقویت فعالیت‌های جایگزین، افزیش مهارت‌های زندگی مانند مهارت حل مسئله، مقابله با مشکل و مقاومت در برابر مصرف مواد و ارتقاء فرهنگی از مهم‌ترین شیوه‌های پیشگیری از اعتیاد است.وی ادامه داد: اگر هر فرد از تأثیر نامطلوب مصرف مواد بر سلامت جسمی، روانی، کارکرد شغلی و اجتماعی خود و خانواده‌اش مطلع بود و آن را باور داشت کمتر ممکن بود به این کار دست بزند.

آقامحمدی، بهترین شیوه آگاه کردن افراد را از طریق گروه‌های هم‌سال، والدین و افراد کلیدی چون فرماندران، بخشداران، مأموران نیروی انتظامی، روحانیون، معلمان و معتمدان شهری عنوان کرد و افزود: هیچ حاشیه امنی برای در امان ماندن از اعتیاد برای افراد وجود ندارد.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان ادامه داد : می‌توان با ایجاد فعالیت‌های جایگزین برای افراد در معرض خطر شرایط مناسبی را ایجاد کرد.

وی یادآور شد: فعالیت‌های مثبت و هدفمند، آموزش مهارت‌های زندگی و ارتقاء فرهنگی از فعالیت‌های جایگزین هستند که با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی هر منطقه قابل تعیین و اجرا هستند.