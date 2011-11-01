به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان پس از پایان تمرین عصر امروز سه شنبه تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه 9 نوامبر 2011 (18 آبان‌ماه 1390) کاروان ایران راهی بحرین می شود، گفت: کی‌روش پیش بینی کرده است که دو، سه جلسه از تمرینات تیم ملی ایران در زمین دیگری برگزار شود اما اگر شرایط خوب باشد تمرینات در کمپ تیم ملی ادامه پیدا می کند.

وی مصدومیت بازیکنان را تنها عامل نگرانی کادر فنی دانست و افزود: متاسفانه حیدری به دلیل مصدومیت در بازی‌های پیش رو نمی تواند تیم ملی را همراهی کند. کریمی هم تحت نظر پزشکان است که امیدواریم به دیدار با بحرین و اندونزی برسد. به همین دلیل محمد نوری و حسین کعبی به اردوی تیم ملی دعوت شدند تا جایگزین بازیکنان مصدوم شوند.

وی افزود: فکر می کنم نام نوری در فهرست اسامی ما که به فیفا و کنفدراسیون ارسال شده است، وجود دارد اما ممکن است نام کعبی در این فهرست قرار نداشته باشد و باید به زودی اقدامات لازم را انجام دهیم تا این بازیکن بتواند تیم ایران را در بحرین و اندونزی همراهی کند.

وی با بیان اینکه هادی عقیلی و خلعتبری از فردا در تمرین تیم ملی شرکت می کنند، ادامه داد: جواد نکونام هم روز 6 نوامبر 2011 (15 آبان‌ماه 1390) به تهران می رسد و در تمرینات تیم ملی شرکت خواهد کرد.

ترابیان مصدومیت پژمان نوری را جدی ندانست و در پاسخ به این سئوال که "آیا تیم ملی قبل از دیدار با بحرین بازی دوستانه‌ای را انجام می دهد؟"، گفت: ما صحبت‌هایی انجام داده‌ایم که 5 نوامبر 2011 (14 آبان‌ماه 1390) با اردن بازی کنیم و از اردنی‌ها خواسته‌ایم به ایران بیایند. اگر این بازی انجام نشود طبق طرحی که به سازمان لیگ داده‌ایم در روز 5 نوامبر تیم ملی در یک بازی دوستانه سبک مقابل بازیکنان خارجی لیگ برتر قرار می گیرد.

وی برگزاری این دیدار را مطابق نظر کی‌روش خواند و گفت: دو تن از همکاران ما چندی پیش به بحرین رفتند و از محل اقامت، محل تمرینات و فواصل موجود در بحرین گزارش کاملی را به کادر فنی تیم ملی دادند. "حیدرخان" ناظر امنیتی بازی رفت هم به بحرین می آید تا همانند بازی رفت در بازی برگشت هم تمام مسائل را زیر نظر بگیرد.

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: استانداردهای میزبانی مشخص است و آنچه ما انجام داده‌ایم را تیم میزبان باید انجام داده یا بهتر از آن را برای‌مان در نظر بگیرد. ما تمهیدات لازم را اندیشیده‌ایم تا مشکلات سال 2002 دیگر برای‌مان تکرار نشود.

وی با بیان اینکه تیم ملی بلافاصله پس از دیدار با بحرین عازم جاکارتا خواهد شد، افزود: هنوز فیفا جواب قطعی در مورد تغییر محل بازی ما با اندونزی را اعلام نکرده ولی به نظر می رسد مخالفت ضمنی‌اش با این موضوع را مطرح کرده است.

ترابیان در پایان تصریح کرد: ما برای هر دو سناریو برنامه ریزی کرده‌ایم. اگر بازی در جاکارتا برگزار شود که خیلی خوب است اما اگر احیانا شهر محل برگزاری مسابقه تغییر کند برنامه‌هایی داریم که تیم ملی دچار مشکل نشود.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 روزهای 20 و 24 آبان‌ماه در منامه و جاکارتا به ترتیب با تیم‌های ملی بحرین و اندونزی دیدار خواهد کرد. تیم ملی کشورمان هم اکنون با کسب هفت امتیاز از سه بازی در صدر جدول گروه E این رقابت‌ها قرار دارد.