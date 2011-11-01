بیشترین تلفات انسانی حوادث ترافیکی گیلان مربوط به موتور سواران است

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشتر تلفات انسانی ناشی از حوادث ترافیکی در استان را موتورسواران و عابران پیاده به خود اختصاص می ‌دهند این درحالیکه سرعت در مرگ این افراد اثر مستقیم و غیرقابل انکار خواهد داشت.

وی اظهارداشت: در برخورد خودرو با سرعت 30 کلیومتر در ساعت با عابر پیاده و یا موتورسوار، احتمال زنده ماندن برای این دو قشر 90 درصد خواهد بود حال اگر این حادثه با سرعت 50 کیلومتر در ساعت رخ دهد به احتمال خیلی زیاد حادثه‌ دیده این تصادف کشته خواهد شد و به عبارتی احتمال زنده ماندن به کمتر از 30 درصد کاهش پیدا می ‌کند، ضمن اینکه معمولا در این حوادث دو ضربه به افراد وارد که یک ضربه در برخورد با خودرو و ضربه دوم بر اثر پرتاب شدن آنان و برخوردشان با خودروهای دیگر یا سطح آسفالت، جدول و غیره خواهد بود.

رئیس پلیس راه گیلان در خصوص نقش سرعت در حوادث رانندگی گفت: براساس مطالعات انجام گرفته اگر کودکی به طور ناگهانی با فاصله تقریبا 13 متری وسیله نقلیه وارد خیابان شود، در سرعت 30 کیلومتر در ساعت، وسیله نقلیه می ‌تواند قبل از برخورد با کودک متوقف شود اما خودروی با سرعت 50 کیلومتر در ساعت با فرض وقوع حادثه مشابه نیاز به 14 متر فاصله برای توقف دارد و این یعنی برخورد با عابر پیاده و بروز حادثه.

وی اظهارداشت: با افزایش مقدار کم سرعت، درصد بروز حوادث در جاده به شکل تصاعدی افزایش خواهد یافت، بطوریکه افزایش 10 کیلومتر سرعت بیشتر از میانگین سرعت مجاز در جاده ‌ها، خطر تصادفات منجر به جرح را به دو برابر افزایش خواهد داد و این متناسب با افزایش دو برابری سرعت به توان دو خواهد رسید یعنی احتمال وقوع تصادف چهار برابر خواهد شد.

جمشاد گفت: همه روزه حوادث بسیاری در جاده ‌های کشور و استان رخ می ‌دهد که در اثر این حوادث، سرعت مهمترین نقش را ایفا می ‌کند.

وی افزود: سرعت بالا منجر به افزایش خطر وقوع حوادث و افزایش احتمال مصدومیت ‌های شدید در صورت بروز سوانح خواهد شد چرا که با افزایش سرعت، مسافت طی شده در مدت زمان عکس ‌العمل راننده کمتر و فاصله و زمان عکس‌ العمل راننده کمتر و فاصله و زمان موردنیاز تا توقف وسیله نقلیه نیز افزایش می یابد، همچنین در سرعت بالا ضریب اشتباهات رانندگی نیز بیشتر خواهد شد.

رئیس پلیس راه گیلان گفت: در یک سانحه هرچه سرعت بالاتر باشد مقدار انرژی جنبشی که باید توسط قطعات خودرو جذب شود، بالاتر و احتمال صدمات جانی شدید به سرنشینان، بیشتر می ‌شود، به ‌طور طبیعی در یک حادثه رانندگی، حفاظت ایمن از یک جسم بدون محافظ، ‌مانند یک کودک برای سرنشینان غیرممکن خواهد بود.

وی ادامه داد: در یک تصادف فقط با سرعتی معادل 50 کیلومتر در ساعت وزن افراد به 20 برابر افزایش پیدا خواهد کرد به عبارتی یک کودک پنج کیلوگرمی در حادثه ‌ای با 50 کیلومتر سرعت در کسری از ثانیه وزنی معادل 100 کیلوگرم خواهد یافت و اگر محافظت امن از آن صورت نگرفته باشد با این شرایط به بدنه یا شیشه جلوی خودرو برخورد خواهد کرد یا از خودرو به خارج از آن پرتاب خواهد شد.

جمشاد همچنین عوامل اصلی که موجب افزایش وقوع تصادف در سرعت بالا می‌ شوند را برشمرد و گفت: در سرعت بالا احتمال از دست دادن کنترل وسیله نقلیه توسط راننده بیشتر خواهد شد ضمن اینکه خطا در واکنش به موقع در برابر خطرات نیز افزایش پیدا کرده و همه این عوامل سبب می ‌شود تا سایر کاربران راه در ارزیابی سرعت خودرو اشتباه کنند.

وی یادآورشد: نتیجه کنار هم قرار گرفتن این عوامل موجب بروز حوادث بزرگ و دلخراش می‌ شود که روزانه در جاده ‌ها رخ می دهد، پس بهترین و موثرترین راه کنترل و پیشگیری از حوادث جاده ‌ای، کنترل و مهار سرعت رانندگان است که در نخستین گام خود راننده باید برای حفظ جان خود و دیگران سرعت مجاز و مطمئنه را در راه ها بکار گرفته و همواره رعایت کند.