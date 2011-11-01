اختصاص 2 میلیارد ریال برای اصلاح کانال تالاب بین المللی قوریگل

به گزارش خبرگزاری مهر، بیوک رئیسی با ابراز خرسندی از اصلاح کانال صبری چای و هدایت مجدد آب به سمت تالاب قوریگل گفت: پیگیری موضوع کاهش آب تالاب بین المللی قوریگل و روند رو به بحران آن از سال گذشته، به عنوان دستور کار کمیته نظارت بر تالاب های اداره حفاظت محیط زیست استان قرار گرفت که با تامین اعتبار لازم توسط دولت، در طول سالجاری نسبت به احداث کانال موقت از حوزه روستای نوجه ده کوه با ظرفیت انتقال آب 100 لیتر در ثانیه و اتصال آن به کانال قدیمی در حومه روستای هراب اقدام شد.

رئیسی با اشاره به تخصیص و هزینه دو میلیارد ریال برای اصلاح این کانال گفت: تخصیص اعتبار فوق و اقدام ضربتی در اصلاح کانال خطر خشکسالی و بحران را از تالاب قوریگل دور کرده و نوید بخش تالابی پر آب برای سال آینده خواهد بود .

وی با اشاره به رها سازی آب از دو روز گذشته به کانال موقت ایجاد شده، تصریح کرد: در سالهای گذشته به علت شکستگی و نشتی های فراوان تالاب، دبی آب انتقال یافته به تالاب کمتر از 20 لیتر در ثانبه بود که این میزان با تمهیدات بعمل آمده و اصلاح کانال تا پنج برابر افزایش خواهد داشت.

رئیسی با اشاره به اینکه تا آخر هفته جاری آب کانال به تالاب خواهد رسید، اضافه کرد: آبرسانی به تالاب نسبت به سالهای گذشته یک ماه زودتر آغاز شده و انتظار میرود در فصل غیر زراعی با انتقال کل آب کانال به تالاب، سطح آب قوریگل به استاندارد اکولوژیکی خود برسد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به مصوبات دور سوم سفرهای ریاست جمهوری در خصوص مدیریت تالاب بین المللی قوریگل گفت: یکی از بندهای مدیریت دریاچه ارومیه و تالاب های اقماری آن به موضوع آبرسانی و اصلاح کانال صبری چای و انتقال آب به تالاب قوریگل اختصاص دارد که در سال 1391 با اعتبار 3/3 میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

رئیسی موفقیت در برقراری انتقال آب به قوریگل را از توفیقات مهم زیست محیطی استان و نشانه توجه مسئولان ارشد استان به ارتقاء شاخص های زیست محیطی دانسته و ابراز امیدواری کرد، این موفقیت در آینده نزدیک در خصوص دریاچه ارومیه نیز اتفاق بیافتد.