۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

فضای سبز یک مجتمع مسکونی در پایتخت فرو ریخت

نشست بخشی از زمین فضای سبز کنار ساختمان 10 طبقه مجتمع مسکونی در پایتخت موجب ترس و نگرانی ساکنان آن شد و برای ایمن سازی از آتش نشانان کمک خواستند.

به گزارش خبرگزاری مهر،ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 14:01 دقیقه امروز با دریافت خبر وقوع این حادثه از سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 69 را روانه محل حادثه در بزرگراه همت کرد.

بهروز رضائی رئیس ایستگاه 69 در مورد این حادثه گفت: نشت آب از لوله های فاضلاب و بارش های چند روز گذشته همچنین احداث چاه جدید در فضای سبز کنار این مجتمع باعث فروکش کردن قسمتی از فضای سبز کنار آن و ایجاد ترک های مختلف بر روی دیواره ساختمان شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ دراجرای عملیات ایمن سازی با کشیدن نوار های هشدار دهنده برای تخلیه ساکنان و خودروها از داخل ساختمان و انتقال آنها به مکان ایمن اقدام کردند.
آتش نشانان همچنین پس از حضور عوامل ستاد بحران شهرداری درمحل با ارائه تذکرات ایمنی به ماموریت خود پایان دادند.

