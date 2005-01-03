همچنان منتظر پاسخ رسمي ايران درمورد كنفرانس همسايگان عراق هستيم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه،رجب السقيري سخنگوي وزارت خارجه اردن امروزدوشنبه ضمن اعلام اين مطلب افزود: اردن تاكنون جواب رسمي ايران براي عدم حضور كمال خرازي وزير امورخارجه اين كشوردراجلاس همسايگان عراق كه قرار است ششم ژانويه آتي برگزار شود، دريافت نكرده است .

وي گفت: اردن دعوتنامه هاي رسمي براي وزيران امور خارجه ايران، كويت،عربستان ، سوريه و تركيه براي شركت در اجلاس6 ژانويه همسايگان عراق فرستاده است وهنوزهيچ يك ازآنها به ما اعلام نكرده اند كه دراين اجلاس شركت نمي كنند.

روز گذشته حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امورخارجه ايران درخصوص اجلاس وزيران خارجه كشورهاي همسايه عراق در اردن گفت: عليرغم اينكه جمهوري اسلامي ايران براي تحولات عراق اهميت خاصي قائل است و ايران خود جزو بانيان اصلي اين اجلاس است اما مصلحت مي دانيم كه در سطح مناسبي در اين اجلاس شركت كنيم .

ايران رسما اعلام كرده است كه كمال خرازي وزير امورخارجه كنفرانس همسايگان عراق درامان را به دليل اتهامات اخيرعبدالله دوم پادشاه اردن مبني بردخالت در امور داخلي عراق تحريم كرده است .

شاه اردن چندي پيش ايران را به تلاش براي تاثيرگذاري برانتخابات عراق در30 ژانويه وشكل دادن هلال شيعه درمنطقه متهم ساخت .