سقوط مرگبار از طبقه چهارم

به گزارش خبرگزاری مهر،خبر سقوط این شهروند از طبقه چهارم ساختمان مسکونی در خیابان باهنر، خیابان مقدسی صبح امروز به سامانه 125 اطلاع رسانی شد و در پی آن بلافاصله نجاتگران گروه نجات 4 آتش نشانی تهران ساعت 10:34 دقیقه راهی محل حادثه شدند.



به گفته بهمن رضائی فرمانده آتش نشانان، برخورد این شهروند 55 ساله هنگام سقوط با علمک گاز ساختمان باعث شکسته شدن علمک و خروج گاز از آن شده بود که آتش نشانان با استفاده تجهیزات ویژه ایمنی و گووه چوبی از خروج گاز جلوگیری کردند.

وی افزود: با رسیدن ماموران شرکت گاز به محل حادثه، شیر اصلی گاز بسته و جریان گاز قطع شد.



امدادگران اورژانس حاضر در محل نیز با معاینه فرد سقوط کرده مرگ وی را تائید و اعلام کردند.