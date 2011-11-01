  1. جامعه
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

سقوط مرگبار از طبقه چهارم

سقوط مرد 55 ساله ای که در طبقه چهارم ساختمان مشغول نظافت بود پرونده زندگی اش را برای همیشه بست.

به گزارش خبرگزاری مهر،خبر سقوط این شهروند از طبقه چهارم ساختمان مسکونی در خیابان باهنر، خیابان مقدسی صبح امروز به سامانه 125 اطلاع رسانی شد و در پی آن بلافاصله نجاتگران گروه نجات 4 آتش نشانی تهران ساعت 10:34 دقیقه راهی محل حادثه شدند.
 

به گفته بهمن رضائی فرمانده آتش نشانان، برخورد این شهروند 55 ساله هنگام سقوط با علمک گاز ساختمان باعث شکسته شدن علمک و خروج گاز از آن شده بود که آتش نشانان با استفاده تجهیزات ویژه ایمنی و گووه چوبی از خروج گاز جلوگیری کردند.
وی افزود: با رسیدن ماموران شرکت گاز به محل حادثه، شیر اصلی گاز بسته و جریان گاز قطع شد.
 

امدادگران اورژانس حاضر در محل نیز با معاینه فرد سقوط کرده مرگ وی را تائید و اعلام کردند.

