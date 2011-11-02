برای کاندیدا شدن مشکلی ندارم/ عبدولی مجبور به دستفروشی است!

محمد رضا یزدانی خرم، رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های آتی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی گفت: لیگ سراسری کشتی از هفته آینده آغاز می شود و کشتی گیران ما بین 10 تیم شرکت کننده در این مسابقات تقسیم شده‌اند.

وی در ادامه افزود: علاوه بر این مسابقات چندجانبه لندن را با حضور چند تیم مطرح جهانی در کشتی فرنگی و آزاد پیش رو داریم. پس از شرکت در مسابقات لندن در رقابت‌های آسیایی حاضر شده و بعد از آن نیز باید در مسابقات جام جهانی که در فروردین ماه سال آینده برگزار می شود، شرکت کنیم.

رئیس فدراسیون کشتی خاطر نشان کرد: پس از مسابقات جام جهانی نیز رقابت‌های جهانی را پیش رو داریم و بعد از آن باید در رقابت‌های المپیک لندن حاضر شویم، ضمن اینکه کشتی گیران ما در فرودین ماه برای کسب سهیمه المپیک در قزاقستان و پس از آن نیز در دو کشور دیگر حضور پیدا می کنند که در این خصوص باید بگویم برای گرفتن سهمیه المپیک مشکلی نداریم و من هیچ نگرانی از این بابت ندارم.

رئیس فدراسیون کشتی در پاسخ به این پرسش که "آیا می توانید برای حضور در انتخابات آتی فدراسیون کشتی کاندیدا شوید؟"، گفت: طبق قانون افراد بازنشسته و دو شغله نمی توانند در پست‌های حساس مدیریت کنند اما من شامل هیچکدام از این دو مورد نمی شوم. برخی از رسانه‌ها در این خصوص شیطنت کرده‌اند اما باید بگویم من برای کاندیدا شدن هیچ مشکلی ندارم. البته اگر وزارت ورزش و جوانان با من مشکلی دارد، بحث دیگری است!

یزدانی خرم در پاسخ به این پرسش که "چه تمهیداتی را برای جلوگیری از دوپینگ ملی پوشان کشتی اندیشیده‌اید؟"، اظهار داشت: باید امکانات مطلوب و خوبی در اختیار ملی پوشان کشتی قرار گیرد چون اردوهای طولانی مدت باعث افسردگی آنها می شود. برای کشتی گیران باید اردوهای خارج از کشور و حتی خارج از تهران برگزار کرد که اگر این مسائل حل شود ما دیگر مشکلی نداریم.

وی با اشاره به مشکلاتی که برخی کشتی گیران دارند، افزود: به عنوان مثال، عبدولی از یک خانواده مستضعف است که در حال حاضر برای تامین مخارج خود و خانواده‌اش مجبور است دستفروشی کند! ما مانند عبدولی چند نفر را با شرایط مشابه داریم که کار کردن آنها بدین شکل باعث می شود از نظر بدنی کم بیاورند.

رئیس فدراسیون کشتی خاطر نشان کرد: برخی از این کشتی گیران دوستان نابابی دارند که با توجه به شرایط این عزیزان، آنها را به استفاده از داروهای نیروزا ترغیب کرده و اغفال‌شان می کنند. این در حالی است که ما بهترین مکمل‌ها را در اختیار ملی پوشان خود قرار می دهیم و آنها از این نظر هیچگونه کم و کسری ندارند.

وی خاطرنشان کرد: فدراسیون که در منزل کشتی گیران نمی تواند آنها را کنترل کند و کشتی گیران دوپینگی ما در ایام تعطیلات این کار را انجام داده‌اند. آنها فکر می کرده‌اند تا پیش از اتمام تعطیلات اثر داروهای نیروزا از بین می رود، در حالیکه در آن ایام "وادا" بصورت اتفاقی یا با اطلاع قبلی به سراغ این کشتی گیران رفته و از آنها تست دوپینگ گرفته است. البته ما در این خصوص اعتراض کردیم که این کشتی گیران خارج از اردو دوپینگ کرده‌اند و عمل آنها در حین برگزاری مسابقات نبوده است.

یزدانی خرم در خاتمه در پاسخ به این پرسش که "آیا امکان کاهش محرومیت این کشتی گیران وجود دارد؟"، گفت: اگر برخی از روزنامه‌ها در این راستا از ما حمایت کرده و به بزرگنمایی موضوع نپردازند، تمام تلاش خود را برای کاهش محرومیت آنها خواهیم کرد. جالب است در این خصوص بدانید که مسئولان وادا به ما گفته‌اند پیش از آنکه ما رایی در خصوص کشتی گیران ایرانی بدهیم، روزنامه‌های کشورتان خبر محرومیت آنها را اعلام کرده بودند!