زمینه های مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد روزبهانی عصر سه شنبه در جمع اعضای ستاد حفاظت اجتماعی گلستان افزود: همکاری مردم محله قلعه حسن گرگان نمونه مشارکت پایدار مردم در برخورد با مشکلات اجتماعی است که باید در ترویج این نگاه درکشور برنامه ریزی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: 900 نفر از اهالی داوطلب شدند و برابر یک برنامه ابتکاری و زمان بندی شده در حال حفظ امنیت محل مورد نظر هستند.

وی با اشاره به اینکه تعصب و پیگیری مردم بود که پای مسئولان رابه این محله کشاند اظهار داشت: جدیت مسئولان نمونه بارزی از مشارکت وپیگیری مردم بود.

روز بهانی در ادامه از امضای تفاهم نامه ها با سازمان های بهزیستی و تبلیغات که تاثیر گذار بر سلامت اجتماعی هستند خبر داد و گفت: تفاهم نامه هایی نیز با نیروی انتظامی تنظیم شده است و به عنوان شورای هماهنگی سازمان های مرتبط با فعالیت های اجتماعی هستند.

وی تصریح کرد: ضرورت تشکیل این نهاد در این است تا اقشار مختلف جامعه و موسسات غیر دولتی برای پیشگیری از وقوع جرم مشارکت کنند.

مدیرکل ارتباطات و نهادهای مدنی و مردمی ستاد حفاظت اجتماعی کشور ادامه داد: جلوگیری از موازی کاری هاوهزینه ها در بعد کارهای اجتماعی وهم افزایی در توسعه کمی وکیفی مردم در مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم ایجاد چنین نهادهایی ضروری است.

وی گروه نخبگان را گروهی ذکر کرد که می توانند به عنوان اتاق فکر در این زمینه موثر باشند.

وی با بیان اینکه وقوع جرم ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد اظهار داشت: در این رابطه سازمان ها و نهاد ها مسئول هستند و وظایف قانونی دارند که نقش محوری در این بخش این است که بتوان حقوق جامعه را متناسب با وظایف سازمان ها مدیریت کرد.

روزبهانی با اشاره به اینکه زمینه مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه تعریف شده است گفت: به منظور یک تعامل هدفمند که اقشار جامعه داوطلبانه تقاضای همکاری با مقامات قضایی را دارند ارتباط این نیروها با قوه قضائیه در استان ها برنامه ریزی شده است و آموزش های تخصصی به آن ها نیز ارائه شده است.

وی اولویت اول آموزش نیروهای داوطلب را بر اساس نیازها ونوع عملکرد با استفاده از اساتید مجرب وتشریح اهداف مشارکت آنها ذکر کرد وگفت: مسائل آموزشی با محوریت اساتید مجرب و مراجع مذهبی استان ارائه شود.

وی افزود: بنا بر گزارشات نیروی انتظامی ودستگاه قضا، این نیروها تاثیر بسیار گسترده ای در کشف جرایم و پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد امر به معروف ونهی از منکر داشته اند.

مدیرکل ارتباطات و نهادهای مدنی و مردمی ستاد حفاظت اجتماعی کشور تذکر لسانی را مهمترین برنامه این نیروها ذکر کرد و افزود: امسال رویکردی که در این زمینه وجود دارد بهره مندی از همه منابع اجتماعی اعم از توانمندی های سازمان های دولتی و نهاد های مدنی است.

وی دعوت از تشکل های غیر دولتی وگروه بندی آنها متناسب با کارکردهای تخصصی،تشکیل شوراهای هماهنگی در بین گروه های تخصصی ومشارکت آنها در برنامه های پیشگیری را از جمله اقدامات این نهاد در پایان سال 90 وسال 91 ذکر کرد.